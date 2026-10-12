Un père achète une maison à 2,23 millions de dollars australiens aux enchères pour loger son fils qui entre à la fac

À Sydney, un père a acheté une grande maison à 1,3 million d’euros pour que son fils y vive pendant ses études. Un logement étudiant pas comme les autres.

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La maison à Sydney

Quand on entre à l’université, on a souvent besoin de changer de ville et d’avoir un logement étudiant. Pour cela, les jeunes se tournent généralement vers les chambres en résidences universitaires, les appartements à louer et les colocations.

Cependant, il n’est pas toujours facile de trouver un logement étudiant et de s’y sentir bien. C’est le cas de cette jeune femme qui a transformé sa petite chambre étudiante en un cocon pour moins de 600 dollars.

Il lui offre une grande maison

Dans certains cas, les parents peuvent aider leurs enfants à trouver un logement pendant leurs études, comme cet étudiant de 20 ans qui vit dans une petite maison dans le jardin de sa mère pour ne pas payer de loyer.

C’est aussi le cas d’un autre jeune homme qui est récemment entré à l’université et qui a pu compter sur son père, qui lui a fait un énorme cadeau.

La maison à SydneyCrédit photo : Realestate.com

Une maison de 135 m2

En effet, son père lui a acheté une maison à 2,23 millions de dollars australiens (1,3 million d’euros) lors d’une vente aux enchères. La maison se trouve à Sydney, en Australie, dans le quartier aisé et moderne de Zetland.

Comme le rapporte le Daily Mail, cette maison de luxe est composée de quatre chambres, deux salles de bain et un garage double, pour une superficie intérieure totale de 135 m2.

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Une vente aux enchères

Pour obtenir cette maison, le père s’est inscrit à une vente aux enchères de Sydney, avec trois autres personnes. Le prix de départ de la maison était fixé à 2 millions de dollars, mais le père a proposé 2,19 millions et est monté jusqu’à 2,23 millions afin de remporter la vente.

Il a déclaré que cette maison serait “un investissement dans lequel son fils vivrait” pendant ses études. Un beau cadeau au moment d’entrer à l’université.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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