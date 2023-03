États-Unis : un étudiant de 20 ans vit dans une petite maison située dans le jardin de sa mère sans payer de loyer

Aux États-Unis, un étudiant de 20 ans est retourné vivre chez sa mère car il avait du mal à payer son loyer. Le jeune homme occupe la dépendance située dans le jardin de la maison familiale.

Ce n’est un secret pour personne, les personnes qui choisissent de faire études tout en travaillant ont du mal à joindre les deux bouts. Et ce n’est pas Daniel Rayals qui oserait dire le contraire.

Le jeune homme de 20 ans, qui étudie dans la ville d’Austin (États-Unis), est retourné vivre chez sa mère pour des raisons financières. Depuis, il occupe une petite maison dans le jardin de la demeure familiale.

Crédit Photo : Majbritt Rayas

La vie de château dans une tiny house

Comme le précise le magazine Insider, Daniel Rayas partageait un appartement de deux chambres avec trois colocataires. À l’époque, ce dernier travaillait en parallèle de ses études pour payer le loyer et les factures.

Très vite, il s’est rendu compte que son rythme de vie l’empêchait de se concentrer sur ses études : «Je n’arrivais pas à joindre les deux bouts», a-t-il déclaré au site d’information.«Le retour à la maison s’est fait par nécessité».

De son côté, la mère de Daniel, Majbritt, n’a pas hésité à venir en aide à son fils, en lui proposant de vivre dans sa tiny house gratuitement.

Située dans le jardin de la maison familiale, la petite dépendance - qui a coûté 14 000 dollars (environ 13 200 euros) - offre tout le confort nécessaire. Il faut dire que la mère de famille a dépensé 8000 dollars (7 519 euros) pour agrandir le grenier et effectuer la mise en norme aux normes de la plomberie.

À l’intérieur, Daniel dispose d’un lit en hauteur, d’une bureau, d’une kitchenette équipée d’un réfrigérateur et d’un espace pour recevoir ses amis. Comme la dépendance ne possède pas de cuisinière et de four en état de marche, l’étudiant américain prend ses repas dans la grande maison.

Daniel suit maintenant des cours de cuisine et travaille dans un restaurant local. Il a déclaré que son retour à la maison a été un grand soulagement. De son côté, Majbritt a expliqué qu’elle considérait la tiny house comme un excellent investissement.

Elle pense qu'elle augmentera la valeur de revente de la maison. Mais ce n’est pas tout ! La propriétaire des lieux envisage de louer son petit logement sur Airbnb.

