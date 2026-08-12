Elle transforme sa petite chambre d'étudiante en un véritable cocon pour moins de 600 dollars

Une étudiante américaine transforme sa minuscule chambre université en une pièce de rêve pour moins de 600 dollars.

Les études universitaires riment parfois avec logement étudiant. Aux États-Unis, certains étudiants vivent directement sur le campus.

C’est le cas de Beverly Velasquez, une Américaine de 18 ans qui vit dans une résidence universitaire : une chambre spartiate avec deux lits simples et et des murs entièrement blancs et nus.

Face à cette situation, cette étudiante en première année a décidé de transformer cet espace sans personnalité en un véritable cocon. Dans une vidéo postée sur TikTok, elle revient sur la façon dont elle s’y est prise.

600 dollars pour transformer sa chambre étudiante

La jeune fille pensait déjà à rénover cette pièce quelques mois avant son installation. Son objectif ? Créer un endroit qui lui ressemble vraiment.

« En tant qu’étudiante de première génération à aller à l’université, emménager dans une résidence universitaire représentait bien plus qu’un simple changement d’adresse », explique-t-elle au magazine People.

Elle ajoute qu’elle voulait que sa chambre « célèbre une étape importante de sa vie ».

Pour ce faire, elle a dû repenser l’aménagement de la pièce, notamment en rangeant ses affaires dans les tiroirs et sous le lit afin que mettre la décoration en valeur sans donner une impression d’encombrement.

Beverly avait prévu un budget compris entre 500 et 600 dollars pour réaliser son projet. Si elle a acheté certains articles, elle a également apporté avec elle des objets provenant du domicile familial.

Peu avant son installation, elle a appris qu’elle n’aurait finalement plus de colocataire. Elle s’est donc retrouvée avec la chambre pour elle seule.

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Une pièce méconnaissable

Comme elle le précise, transformer sa chambre a été plus rapide que prévu. Du déchargement de la voiture à l’installation des dernières décorations, le projet a pris environ sept à huit heures.

Le jour même, sa famille l’a aidée à tout transporter à l’intérieur. Elle a ensuite monté les meubles, organisé la pièce et réalisé toute la décoration seule.

Aujourd’hui, la chambre est méconnaissable : papier peint, coiffeuse, miroir sur pied et une décoration douillette ont complètement transformé la pièce.

« Honnêtement, on dirait mon petit appartement à moi. Vivre sur le campus est devenu tellement plus agréable, et j’ai maintenant un endroit où je peux me détendre, reprendre des forces et profiter de ce nouveau chapitre de ma vie », confie Beverly.

Selon ses dires, elle a fait en sorte de respecter le règlement de sa résidence universitaire. Elle a notamment utilisé des matériaux pouvant être retirés sans endommager les murs ni arracher la peinture d’origine.

Un bon réflexe !