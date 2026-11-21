Direction la Bretagne, où l’un des premiers villages de tiny houses de France a vu le jour à Saint-Brieuc.

Ces dernières années, des villages de tiny houses ont été créés dans le monde pour diverses raisons. Au Canada, par exemple, un multimillionnaire a financé 99 maisonnettes sur un terrain pour loger les sans abris.

En France, une initiative similaire a émergé à Saint-Brieuc. Baptisé le Ty Village, ce projet été imaginé par Aurélie Moy, une ingénieure environnementale bretonne.

Le site accueille des étudiants, des vacanciers, des visiteurs curieux ou encore des propriétaires de tiny houses.

Il loue une tiny house dans l’un des premiers villages de France

Aménagé sur un terrain de 3 500 m², le Ty Village, situé derrière le Campus d’Armor, dans les quartier des Villages, à Saint-Brieuc, a ouvert ses portes en 2019.

À l’époque, Robin, un étudiant de 23 ans, était le premier locataire. Il avait jeté son dévolu sur le modèle sur roues « Suzy ». Pendant un an et demi, le jeune homme a vécu dans 17 m². Un choix qu’il n’a pas regretté.

Crédit Photo : Capture d'écran Ty Village / Instagram

Au total, ce locataire pas comme les autres déboursait 479 euros par mois, charges comprises. Par ailleurs, il avait droit aux APL puisque sa mini-maison était conventionnée.

Séduit par le côté écologique de son habitation, Robin reconnaît néanmoins qu’occuper un espace réduit rime avec organisation.

« C'est un défi de tous les jours. Dès que ce n'est pas rangé, on a l'impression que c'est le bazar, il faut composer l'intérieur comme un jeu de Tetris », avait-il expliqué au magazine 18h39.

Une cohabitation intergénérationnelle

De son côté, Guillaume a lui aussi sauté le pas en 2021. À l’inverse de Robin, ce technicien de bureau d’études à distance a fait construire sa propre tiny house avant de l’installer au Ty Village.

La raison ? Minimaliste dans l’âme, il souhaitait réduire ses dépenses liées au logement. Il a fait appel au constructeur français Baluchon, réputé pour ses habitations atypiques.

Crédit Photo : Capture d'écran Ty Village / Instagram

« Martelod », c’est le nom donné à sa tiny house de 20 m². Elle abrite une petite cuisine, un canapé confortable, une table rabattable, une mezzanine qui sert d’espace pour dormir, une salle de bain et des rangements.

Interrogé par Ma Tiny House, Guillaume vante aussi l’ambiance des lieux. Ses voisins sont issus de plusieurs générations, formant ainsi une communauté variée.

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Une douzaine de logements

À travers son initiative, Aurélie Moy encourage le vivre-ensemble, un mode de vie plus respectueux de l’environnement et la sensibilisation aux enjeux écologiques.

« J'espère que d'autres initiatives du même genre verront le jour en France pour faciliter l'installation en tiny houses », confie-t-elle à Ma Tiny House. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ty Village (@ty_village)

La fondatrice est tombée sous le charme de ces mini-maisons alors qu’elle était encore au lycée.

« J'ai été charmée par le minimalisme, l'éco-construction qui ne détériore pas les sols, la liberté financière et géographique », ajoute-t-elle.

Aujourd’hui, son village compte environ 18 logements.