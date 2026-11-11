Il installe sur son terrain d'Alaska un avion-cargo de 1956 qui ravitaillait les villages isolés : il en fait un logement de deux chambres

En Alaska, un homme a acheté un ancien avion cargo et l’a transformé en logement disponible sur Airbnb. Le succès a été immédiat.

Jon Kotwicki est instructeur de vol et ancien pilote de ligne. En 2022, il s’est lancé dans un projet fou. Tout a commencé lorsqu’il est tombé par hasard sur l’annonce d’un avion cargo DC-6 à vendre. L’appareil, construit en 1956, fait 33 mètres de long et 35 mètres de large. Il était utilisé pour transporter du fret et du carburant dans les villages isolés d’Alaska, avant d’être mis hors service.

Ce modèle était réputé pour sa robustesse et sa fiabilité et était donc idéal pour les conditions extrêmes de l’Alaska. Pour cette raison, Jon n’a pas hésité et a décidé de transformer cet avion cargo en logement.

Il achète un vieil avion cargo

Pour cela, Jon a fait cinq heures de route avec sa compagne Stephanie pour voir l’avion, comme le rapporte Popular Science. Sur place, le couple a démonté l’avion et a transporté les pièces jusqu’à Big Lake, sur un terrain de 46 hectares qui mène à des sentiers de randonnée et proche d’une station de ski.

L’objectif de Jon était de louer son avion aménagé aux touristes qui aiment passer des nuits dans des lieux insolites. C’est aussi le cas de cette femme qui a acheté d’anciennes toilettes publiques abandonnées à Londres pour les transformer en appartement lumineux de 56 m2.

Une fois l’avion acheminé, Jon a passé des heures entières à visionner des vidéos sur YouTube pour apprendre les bases de la construction et du bâtiment. Il a notamment appris comment lutter efficacement contre les moisissures, comment améliorer la qualité de l’air intérieur et gérer l’humidité, notamment en Alaska où les températures peuvent chuter jusqu’à -29 degrés. Pour pallier ce problème, Jon a installé un système de ventilation à récupération de chaleur.

"Il s'agit en fait d'un système d'extraction d'air sophistiqué, similaire à celui des salles de bains, qui aspire l'air frais à l'arrière de l'avion vers le cockpit, puis récupère l'air chaud et humide présent dans la cabine et le rejette vers l'évacuation", a-t-il expliqué.

Un logement pour six personnes

Jon n’est pas le seul à avoir transformé un avion en logement locatif. C’est également le cas de cet hôtel qui propose à ses clients de dormir dans un ancien avion de ligne au milieu de la jungle.



Crédit photo : L'équipe FLY8MA / Jon Kotwicki

Avec l’aide de vingt ouvriers, Jon a travaillé quotidiennement sur son avion, de 8h du matin jusqu’à minuit, pendant tout un été. Son but était de préserver au maximum l’intérieur de l’avion.

L’avion a été aménagé en logement pour six personnes. Il comporte deux chambres, une salle de bain équipée d’un lave-linge et d’un sèche-linge, une cuisine, une salle à manger et un salon. Une terrasse a également été créée pour permettre aux visiteurs de manger dehors.

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Dormir dans un avion

Certains éléments d’origine de l’avion ont été gardés, comme le poste de pilotage avant ainsi que les sièges du commandant de bord et du copilote. La cloison de pressurisation qui servait à maintenir la pression en cabine est devenue la tête de lit du lit king-size de la chambre principale.

Un système de chauffage au sol permet de maintenir une température agréable dans l’avion. Le logement a été ouvert aux visiteurs en août 2022 et a connu un succès immédiat. L’avion est très prisé en été et adoré des familles et des couples. En plus de cela, il sert de logement aux élèves de l’école de pilotage de Jon. Ce dernier a également acheté deux autres avions pour les transformer en logements et propose des vols touristiques panoramiques au-dessus des montagnes de l’Alaska pour enrichir l’expérience des visiteurs.

Par la suite, il aimerait transformer un quatrième avion en camping-car et l’utiliser pour voyager à travers les États-Unis.