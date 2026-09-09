Il rachète 2 600 euros un wagon vieux de 120 ans et le transforme en logement de 18 mètres carrés qu'il loue 300 euros la nuit sur Airbnb

Une famille américaine a acheté pour une bouchée de pain un train abandonné depuis plus d’un siècle. Après l’avoir entièrement rénové, elle le loue désormais plus de 350 dollars la nuit.

Il y a six ans, le père d’Isaac French a décidé d’offrir une seconde vie à un wagon de train, utilisé pendant des décennies comme espace de stockage agricole pour entreposer du grain et nourrir le bétail.

Aujourd’hui, le véhicule construit en 1906 et long de 18,5 mètres ne ressemble plus du tout à ça. Et pour cause : il a été entièrement rénové et sert désormais d’Airbnb. Dans une interview accordée à People, Isaac French, 29 ans, raconte cette incroyable transformation.

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Une famille rachète un wagon abandonné vieux de 120 ans

Le père d’Isaac, originaire de l’Idaho, a racheté le wagon à leur voisin, un agriculteur de 90 ans, pour seulement 3 000 dollars (environ 2 600 euros) en décembre 2018.

Baptisé Car 306, le wagon était exploité par la compagnie ferroviaire américaine Washington, Idaho & Montana Railway. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce vestige du passé était dans un état déplorable.

Selon le jeune homme, les vitres étaient brisées, les rebords des fenêtres pourrissaient et l’intérieur de la structure était recouvert de saleté. Ce n’est pas tout : une vingtaine de chats errants avaient également élu domicile à l’intérieur.

Crédit Photo : Isaac French

Face à cette situation, la famille French a confié les animaux à une grange voisine. Dans la foulée, elle a essayé de trouver une solution pour transporter l’engin jusqu’à son terrain.

Finalement, elle a pu faire venir le wagon chez elle deux ans plus tard, avant de commencer les travaux de rénovation en janvier 2020. L’objectif ? Le restaurer et lui redonner son charme d’origine.

Mais tout ne s’est pas passé comme prévu…

Elle le rénove entièrement en conservant son charme d’antan

Quelques semaines après l’arrivée du wagon, un confinement a été mis en place dans de nombreux pays, dont les États-Unis, en raison de la pandémie de Covid-19.

Selon nos confrères, cette mesure a eu des conséquences sur le projet des French, notamment sur le plan financier.

« L’argent était le principal problème. Mon frère Gabe a utilisé les ressources de notre petite entreprise de construction pour que nous puissions acheter les matériaux à crédit et bénéficier d’une petite facilité de financement pour les travaux », raconte Isaac au magazine américain.

Fort heureusement, une grande partie du travail a été réalisée directement par les membres de la famille, ce qui a réduit le coût de la rénovation.

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Au cours de cette période, une photographie prise en 1906 s’est révélée particulièrement précieuse pour eux lors des travaux. Elle leur a en effet permis de voir à quoi ressemblait le wagon à l’époque.

Résultat : les bricoleurs ont recréé les inscriptions dorées, restauré les fenêtres, nettoyé les éléments en laiton et conservé autant que possible les boiseries d’origine.

Crédit Photo : Isaac French

La famille a achevé la restauration en août 2020 et a transformé le Car 306 en logement Airbnb.

« Le compartiment postal est devenu la chambre principale. L’espace de chargement a été transformé en salle de bain luxueuse. La partie réservée aux passagers est devenue un salon de lecture avec un poêle à bois (…) et une kitchenette a été conçue pour se fondre dans les boiseries », détaille Isaac.

Crédit Photo : Isaac French

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350 dollars la nuit sur Airbnb

Désormais, les French facturent plus de 350 dollars la nuit (environ 300 euros) pour séjourner dans ce lieu hors du commun.

Selon People, le logement affiche un taux d’occupation de près de 90 %, ce qui leur a permis de récupérer leur investissement en seulement un an.

Crédit Photo : Isaac French

De son côté, Isaac tient à préciser que sa famille n’a pas acheté le wagon dans le but d’en faire un Airbnb.

« Je dirais même que nous avons fait les choses à l’envers par rapport à la plupart des gens », explique-t-il.

Avant d’ajouter :

« Nous n’avons pas identifié une opportunité commerciale avant de chercher un bien. Nous avons trouvé quelque chose de magnifique qui était sur le point de disparaître, et l’hébergement s’est finalement révélé être le moyen de le sauver ».

En plus de cela, un sauna et un espace bien-être ont été installés à l’extérieur. Par ailleurs, la bâtisse est située au milieu d’une forêt et de champs de blé, offrant une magnifique vue sur les montagnes et la vallée.

Crédit Photo : Isaac French