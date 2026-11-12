Une ancienne tour de contrôle de la Seconde Guerre mondiale à vendre 1,04 million d'euros : ses propriétaires l'avaient achetée abandonnée en 1993 et y ont élevé leurs trois enfants

En 1993, Paul et Rosy Walker ont acheté une tour de contrôle laissée à l’abandon et l’ont transformée en une magnifique demeure familiale, dans laquelle ils ont élevé leurs trois enfants.

La tour de contrôle de Tholthorpe, située dans le Yorkshire en Angleterre, est une ancienne tour de contrôle de la Seconde Guerre mondiale. Construite en 1943, elle faisait partie d’une base de bombardiers financée par le Canada, avant d’être utilisée à des fins agricoles et industrielles.

Laissée à l’abandon, cette tour de contrôle a été rachetée en 1993 par Paul et Rosy Walker, qui ont décidé de la transformer en maison familiale. Pendant un an, le couple a vécu dans une caravane sur place le temps d’effectuer les travaux de rénovation. Le projet est similaire à celui de cet homme qui a racheté une base de missiles noyée sous 2,60 mètres d'eau pour y vivre avec sa femme.

La tour de contrôle aménagée en maison familiale

Cette tour a une superficie totale d’environ 203 m². Elle comporte quatre chambres, un bureau, trois salles de bains, une buanderie et un espace de vie supplémentaire. Au premier étage, l’ancienne salle de contrôle a été transformée en cuisine ouverte sur la salle à manger et le salon.

Crédit photo : Rightmove

À l’étage, l’ancien observatoire s’ouvre sur une terrasse panoramique et offre une vue imprenable sur la vallée d’York. Certains éléments d’origine de la tour de contrôle ont été conservés, comme les poteaux de balcon en fonte et les garde-corps du toit.

“Un véritable joyau”

Cette tour est située sur un terrain de 2 000 m² où l’on trouve un potager, une cuisine d’été et un garage double. Ces dernières années, l’étage supérieur a été utilisé comme un appartement indépendant loué sur Airbnb. Une plaque commémorative, offerte par un groupe d’anciens militaires il y a plus de 25 ans, a été installée sur le bâtiment.

“Cette magnifique maison familiale, située dans un cadre paisible et intime, est un véritable joyau. La tour de contrôle est une demeure unique, témoin de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, nichée dans un cadre idyllique. Les propriétaires actuels ont consacré de nombreuses années à préserver avec soin le caractère du bâtiment tout en l’adaptant à la vie contemporaine. La tour de contrôle représente une occasion rare d’acquérir non seulement une maison, mais une demeure d’une véritable valeur historique, une maison qui a su évoluer avec grâce au fil des décennies tout en conservant un lien profond avec son passé”, indique l’agence immobilière Chestnut Solutions sur Rightmove.

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La maison est en vente

Pendant plus de 30 ans, cette maison a été habitée par Paul et Rosy, qui ont élevé leurs trois enfants. Le couple n’a pas hésité à accueillir avec plaisir d’anciens militaires et des membres de leurs familles, liés à la base aérienne RCAF de Tholthorpe, pour entretenir l’aspect historique de la demeure. En Tasmanie, un autre couple a transformé un ancien wagon en maison pour y vivre avec ses enfants.

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En juillet 2026, Paul et Rosy ont décidé de déménager pour un logement plus petit. La maison a été mise en vente au prix de 900 000 livres (1,07 million d’euros), puis son prix initial a été revu à la baisse le 1er septembre dernier pour passer à 875 000 livres, soit 1,04 million d’euros.

Pour le moment, la maison est toujours en vente.