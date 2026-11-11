Il rachète une base de missiles noyée sous 2,60 m d'eau : depuis 1993, il y vit sous terre avec sa femme, avec trois cuisines et une serre en surface

Un couple d’Américains vit dans un logement pour le moins insolite : un bunker souterrain de deux étages.

Dans les années 1980, Ed Peden, un professeur d’histoire, et son épouse Dianna ont acheté Subterra Castle, un ancien bunker militaire situé à Dover, dans le Kansas.

À l’origine, cet abri était un site de lancement de missiles Atlas E, construit pendant la guerre froide. Il abritait notamment une bombe thermonucléaire de quatre mégatonnes dans les années 1960.

« Lorsque j'ai découvert les lieux, j'étais perplexe. Le site était inondé et en ruines, mais il restait très intéressant. Je n'arrivais tout simplement pas à l’oublier », explique Ed Peden, cité par Newsweek.

Les Peden ont acquis cette propriété inhabituelle à un prix raisonnable. Ils ont ensuite entrepris de la rénover pour en faire une maison habitable. Un projet qui rappelle celui de ce silo à missile transformé en habitation.

Un couple d’Américains achète un ancien bunker

La structure abrite environ 46 mètres de galeries souterraines permettant d’accéder au bunker, un garage souterrain de 1 022 m² et 604 m² d’espace habitable.

Le hic ? Le couple a dû patienter une dizaine d’années avant de pouvoir emménager. Et pour cause : l’endroit était inondé. L’ancienne salle des générateurs diesel était noyée sous environ 2,60 mètres d’eau.

Crédit Photo : Matthew Fulkerson

Face à cette situation, ils ont été contraints de pomper toute cette eau, ce qui a laissé un véritable chantier de nettoyage. Ed et Dianna ont pu s’installer en 1993.

Pour les époux, Subterra Castle représente le projet de toute une vie. Ils décrivent leur maison comme un lieu spacieux atypique et agréable à vivre.

« On ne s’y sent jamais à l’étroit et nous avons accueilli beaucoup d’amis au fil des années. Nous avions l’habitude d’organiser des rassemblements de 20 ou 30 personnes, et nous avons même reçu jusqu’à 110 convives dans notre grand salon. C’est agréable de pouvoir disposer d’autant d’espace sous terre », explique Ed.

Parmi les logements les plus insolites, on peut aussi citer cet avion transformé en une incroyable maison.

Une maison souterraine qui sert de refuge

Cette propriété pas comme les autres dispose de quatre chambres et trois cuisines. À l’extérieur, on retrouve une piste d’atterrissage, un verger, une serre ainsi qu’un étang peuplé de poissons.

Les Peden ont aussi installé un sauna traditionnel en plein air et aménagé une cabane sur leur terrain.

Subterra Castle a conservé son système d’assainissement installé par l’armée. La maison est raccordée à un réseau électrique. Le couple peut également compter sur un générateur et des panneaux solaires pour l’éclairage.

« Nous pourrions donc assez facilement vivre en autonomie énergétique », indique Ed.

Crédit Photo : Matthew Fulkerson

Les propriétaires ont toujours considéré leur bunker comme un refuge, aussi bien pour eux que pour les autres.

« Nous avons toujours pensé qu’un jour, les gens pourraient vouloir venir ici pour traverser une période difficile, à l’abri de ce qui se passe à la surface (…) », poursuit Ed.

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Les propriétaires se séparent de leur bien

Ces dernières années, les Peden ont pris la décision de vendre Subterra Castle. La raison ? Ed a été victime d’un AVC et rencontrait des difficultés pour entretenir la propriété.

Le couple avait pour projet de rester dans le Kansas et d’acheter une maison « traditionnelle » afin de vivre à proximité de sa famille.

Malgré leur attachement à la vie souterraine et au sentiment de sécurité et de protection qu’elle procure, Ed et Dianna ont choisi de laisser cette immense bâtisse entre les mains de quelqu’un d’autre.

« Je suis convaincu qu’il s’agit d’un bien immobilier exceptionnel et unique », ajoute l’ancien professeur d’histoire.

L’ancien bunker a été mis en vente en 2021 pour 1,6 million de dollars, soit environ 1,38 million d’euros. Ed Peden était alors âgé de 73 ans.

De son côté, ce couple a déboursé 1,1 million d’euros pour vivre dans un phare.