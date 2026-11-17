En Angleterre, un couple a acheté un château d’eau pour le transformer en maison familiale. Un chantier XXL qui n’est pas encore terminé.

Donner une seconde vie à un vieux château d’eau. Tel est le projet colossal entrepris par Adam et Tassy, un couple britannique.

En 2018, ils ont acheté la vieille bâtisse située à Roade, un village du Northamptonshire, pour 100 000 livres (environ 120 000 euros). Depuis, les nouveaux propriétaires se consacrent aux travaux de rénovation, rapporte The Northampton Chronicle & Echo.

Un couple achète un ancien château d’eau pour en faire une incroyable maison

Adam et Tassy ont jeté leur dévolu sur cette propriété atypique après avoir été encouragés par leurs enfants. Ils ont obtenu un permis de construire en 2018 et commencé les travaux en 2019.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les nouveaux propriétaires voyaient les choses en grand.

À l’intérieur de cette tour de 20 mètres de haut, Adam et Tassy imaginaient une maison familiale répartie sur plusieurs niveaux. Au programme : cinq chambres, une salle de bain, un salon et une pièce secrète réservée aux enfants.

Crédit Photo : Channel 4

Ce n’est pas tout. Pour relier les étages, le couple souhaitait installer un escalier en colimaçon équipé de trois toboggans et d’une barre de pompier.

Enfin, les parents prévoyaient de construire un espace de loisirs dans l’ancien réservoir, ainsi qu’une piscine, une salle de cinéma, une cuisine et un jardin suspendu. Un projet qui rappelle cette ancienne caserne de pompiers transformée en maison ou encore ce silo à grains devenu un logement cosy.

Le chantier dure depuis plusieurs années

Le hic ? Les travaux ont pris énormément de temps. Et pour cause : Adam et Tassy réalisent eux-mêmes une grande partie des travaux.

Dans un épisode de l’émission Grand Designs, diffusé en 2024, le couple a fait le point sur l’avancée du chantier. Au début, le père de famille se rendait sur les lieux le soir et le week-end tout en continuant à travailler.

Mais la rénovation a été ralentie par les problèmes de santé de Tassy et par la pandémie de Covid-19. Le couple a fait le choix de vendre sa maison principale pour financer les travaux.

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Il espérait ainsi réunir 400 000 livres sterling (environ 480 000 euros) grâce à cette vente et à un prêt immobilier pour poursuivre le chantier.

Depuis 2023, Adam se consacre à plein temps à ce projet. Avec sa compagne, ils transportent les matériaux à la main, car ils ne disposent pas de grue.

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« On est encore en plein dedans »

Le plus dur dans les travaux ? Adam et Tassy ont été contraints de bâtir un mur en béton insonorisé pour atténuer le bruit du poste électrique situé à proximité de leur tour. Malgré les obstacles, le couple, qui vit désormais dans le château d’eau avec ses enfants, avance à son rythme.

Mais ces bricoleurs en herbe ont déjà bien avancé : ils ont découpé une partie du toit en béton, retiré les ailettes extérieures et terminé les murs intérieurs.

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« Il ne s’agit pas simplement de construire une maison. Nous sommes vraiment passionnés par ce que nous faisons. C’est le projet en lui-même qui nous tient à cœur », avait confié Tassy en 2024.

De son côté, son époux avait ajouté :

« On est encore en plein dedans. On continue à bosser dur. On est toujours contents (…) ».

Depuis 2026, le couple poursuit la transformation de la tour et s’attèle désormais à l’installation des fenêtres. Il faudra donc patienter encore un peu avant de voir le bout ! On leur souhaite bon courage !