Ils quittent la région des lacs anglaise pour une maison troglodyte en Espagne : pas de chauffage central, seulement deux poêles à bois

Un couple originaire du Royaume-Uni a décidé de déménager en Espagne dans une maison troglodyte. Grâce à la roche, ils ont une température constante et utilisent seulement deux poêles à bois.

Dave et Lisa Horsman sont un couple d’anciens militaires originaire du Royaume-Uni. Il y a quelques années, ils ont décidé de quitter leur terre natale pour aller en Espagne. Ils ont vécu pendant quatre ans à Mar de Cristal, jusqu’à ce qu’ils ressentent l’envie de vivre autrement.

Le couple recherchait une expérience de vie plus authentique et pour cela, il s’est tourné vers les maisons troglodytes.

Une maison troglodyte

Il s’agit de logements creusés directement dans la roche, dans une grotte, à flanc de falaise ou sous terre, comme cette maison cachée au milieu d'une falaise à Monaco. Dans la province de Grenade, en Espagne, on compte près de 20 000 maisons troglodytes, dont les prix varient entre 85 000 et 110 000 euros selon la taille, les caractéristiques et l’orientation de la maison.

Crédit photo : A Place in the Sun

“Nous nous étions très bien habitués à la vie espagnole, nous adorions le climat et nous ne voulions absolument pas retourner au Royaume-Uni. De plus, Dave parlant désormais très bien espagnol, nous avons décidé que nous nous sentions à l’étroit dans ce lotissement entouré de nombreux Britanniques. L’idée de la vie rurale andalouse nous plaisait et nous sommes tombés amoureux du concept de la vie troglodytique lors d’une visite chez un ami”, a expliqué Lisa Horsman au média A Place in the Sun.

Aucun chauffage central

Dave et Lisa ont trouvé la maison qui leur convenait et vivent désormais dans une maison troglodyte de trois chambres. Ce logement est mitoyen d’une maison de taille similaire, qu’ils ont rénovée pour la louer et générer des revenus supplémentaires. Les deux propriétés partagent une terrasse et une piscine.

“Le véritable avantage des maisons troglodytes, c’est qu’elles ne sont ni trop chaudes ni trop froides. Elles conservent une température constante de 18 à 22 degrés. Il y fait agréablement frais en plein été et bien au chaud en hiver. Nous n’avons pas besoin de chauffage central, juste deux poêles à bois”, a expliqué Dave.

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La maison idéale

Grâce à l’isolation de la roche, le couple n’entend aucun bruit. La maison est équipée de tout le confort moderne comme le Wi-Fi, l’eau chaude et un lave-linge. Dans les chambres, on retrouve des puits de lumière et d’épais rideaux ont été installés à la place des portes, pour respecter l’ambiance andalouse et assurer une meilleure ventilation.

Crédit photo : A Place in the Sun

La ventilation est primordiale dans les maisons troglodytes à cause de l’humidité. L’habitation de Lisa et Dave est située à 10 minutes de Baza, une ville animée avec de nombreux bars et restaurants. Depuis sa maison, le couple profite d’une vue imprenable sur les montagnes, comme comme cette maison incrustée dans la montagne qui offre une magnifique vue sur la mer. Depuis chez eux, Lisa et Dave peuvent facilement accéder à des lacs, des sources thermales, des sentiers de randonnées, de VTT et d’escalade.

Bien installés, Lisa et Dave ne changeraient de lieu de vie pour rien au monde.