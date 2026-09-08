Elle voulait une maison de vacances et finit par y vivre : sa tiny house de 37 m² cache une chambre supplémentaire

Tisa vit dans une tiny house de 37 m² avec terrasse, bureau et chambre cachée. Une maison de vacances devenue sa résidence principale.

À Austin, au Texas, une infirmière a choisi de vivre dans une tiny house d’environ 37 m². Avec sa terrasse, ses rangements sur mesure et sa chambre cachée, cette petite maison devait pourtant être un simple pied-à-terre pour les vacances.

Une maison pour s’échapper quelques jours, puis retrouver son quotidien. C’était l’idée de départ de Tisa. Mais cette infirmière s’est finalement installée à plein temps dans sa tiny house, présentée sur la chaîne Tiny House Expedition. Elle y a trouvé suffisamment de confort pour en faire sa résidence principale.

Construite sur mesure par Utopian Villas, son habitation affiche une surface annoncée de 399 pieds carrés, soit environ 37 m². Une grande terrasse prolonge l’espace de vie à l’extérieur. À l’intérieur, Tisa a conservé un véritable canapé et prévu une chambre au rez-de-chaussée. Elle peut ainsi se coucher sans avoir à monter dans une mezzanine.

Une porte dissimulée donne accès à une chambre supplémentaire

La maison réserve tout de même une surprise à l’étage. Un escalier mène à une mezzanine aménagée en espace de travail, qui peut aussi accueillir des invités. C’est là qu’une porte discrète ouvre sur une autre chambre.

Ce coin nuit caché dispose d’un lit double, de rangements, de fenêtres et de sa propre climatisation. Il offre un espace séparé pour recevoir, en complément de la chambre principale située en bas.

Le bureau a lui aussi une vraie utilité : Tisa travaille à distance comme infirmière et encadre une équipe. L’aménagement devait donc lui permettre de travailler chez elle tout en conservant de la place pour son quotidien.

Une petite maison équipée pour y vivre toute l’année

Dans la cuisine, Tisa a choisi un plan de travail en quartz, une cuisinière à gaz à cinq feux et un lave-vaisselle de taille standard. Des rangements coulissants permettent de dissimuler notamment la nourriture de ses chiens et la poubelle.

La salle de bain accueille une douche et des rangements dédiés aux bijoux et aux produits de toilette. Même le lit de la chambre principale sert à stocker des affaires. Cette attention aux détails permet de garder à portée de main ce dont elle a besoin sans tout laisser visible.

Mais cette maison personnalisée représente un investissement conséquent. Selon les présentations publiées par Homecrux et Tiny House Blog, son coût atteint 225 000 dollars. Un budget qui reflète les nombreux aménagements et les finitions choisis par sa propriétaire.

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Un village de tiny houses et des voisins avec qui partager son quotidien

Tisa s’est installée à Village Farm, une communauté de petites maisons à Austin. Elle apprécie l’entretien réduit de son logement et les liens noués avec ses voisins. Sa terrasse lui permet notamment de recevoir des amis.

Le projet rappelle celui d’Annie Rose, qui a fait construire une tiny house de 28 m² sur le terrain de ses parents. Chez Tisa, le choix s’est porté sur une maison très personnalisée, avec de la place pour travailler et accueillir ses proches. Le pied-à-terre de vacances est devenu une adresse à l’année.