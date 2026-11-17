Paul Willis et sa femme vivent dans une maison semi-enterrée qui conserve la chaleur et limite fortement leur recours au chauffage d’appoint en hiver.

Paul Willis vit dans une habitation pas comme les autres. Tout a commencé quand il a découvert les maisons semi-enterrées lors d’un reportage photo dans l’Indiana. Ces habitations sont durables, écologiques et permettent de faire des économies d’énergie puisqu’elles sont recouvertes de terre.

En découvrant les maisons semi-enterrées, Paul a eu un coup de cœur pour le concept. Avec sa femme Vicki, ils ont décidé de s’installer dans l’une de ces habitations insolites.

Une maison recouverte de terre

Après des années de recherches infructueuses, le couple a enfin trouvé la maison de ses rêves, présentée par son agent immobilier. Il s’agit d’une maison semi-enterrée conçue par un ingénieur retraité et son épouse. Elle est située en pleine nature, dans un domaine de 12 hectares du New Hampshire, aux Etats-Unis. Près d’une chaîne de montagnes, la maison est située à côté d’un sentier de randonnée historique et à proximité d’un étang de castors.

Une couche de terre isolante recouvre le toit de la maison, ce qui permet de conserver la chaleur. Une serre est orientée au sud et couvre une grande partie du mur extérieur, ce qui permet de faire entrer la chaleur du soleil dans la maison, comme ce couple qui a installé une serre géante autour de sa maison.

Presque pas besoin de chauffage

En hiver, des ventilateurs diffusent la chaleur du soleil dans la maison, ce qui permet à Paul et Vicki de se passer presque totalement de chauffage d’appoint. Quand il fait trop froid et qu’ils veulent se chauffer, ils utilisent un poêle à granulés mais n’ont jamais eu besoin de fioul ni de gaz. Un autre couple installé dans une maison troglodyte en Espagne se passe de chauffage central et utilise seulement deux poêles à bois.

“Sans chauffage, la température intérieure ne descend jamais en dessous de 14 degrés. Mais le plus formidable, c’est que même par 32 degrés, nous n’avons jamais trop chaud. La température y est modérée toute l’année et c’est le principal avantage de cet abri semi-enterré”, a déclaré Paul à Revision Energy.

Crédit photo : Revision Energy

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Des panneaux solaires

En plus de cela, les habitants ont installé des panneaux solaires pour réduire leur consommation d’énergie. En installant ces panneaux, en achetant des appareils récents ainsi que des luminaires LED, ils ont presque pu compenser entièrement leur consommation d’électricité grâce à l’énergie solaire.

“Quand le soleil brille ces temps-ci, on produit plus d’énergie qu’on n’en consomme. On vit dans cette maison semi-enterrée depuis 23 ans. On a toujours aimé l’idée de profiter du soleil pour se chauffer, mais ce qu’on voulait vraiment, c’était pouvoir installer des panneaux photovoltaïques pour réduire notre facture d’électricité. Alors on est vraiment ravis d’avoir enfin concrétisé notre projet : le constructeur de cette maison était vraiment visionnaire en matière de solaire. Je n’en reviens toujours pas d’avoir trouvé un endroit aussi génial”, a confié Paul.

Paul et Vicki ne regrettent pas leur choix et ne changeraient d’habitation pour rien au monde.