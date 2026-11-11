Crise du logement : au Luxembourg, des architectes construisent une maison de 47 m² imprimée en 3D, voici combien elle a coûté

Au Luxembourg, des architectes ont construit une tiny house de 47 m² grâce à l’impression 3D, afin de contrer la crise du logement.

Le Luxembourg est confronté à une importante crise du logement. En 2026, près de 9 500 personnes étaient en attente d’un logement locatif tandis que les loyers annoncés des appartements ont augmenté de 5,8 % en un an au deuxième trimestre 2026.

“Le Luxembourg fait face à une grave pénurie de logements. Le pays a besoin d’environ 7 000 nouveaux logements chaque année, or seulement 3 600 sont construits et moins de 200 d’entre eux relèvent de programmes de logements sociaux ou abordables”, indique le cabinet ODA Architects selon New Atlas.

Une tiny house imprimée en 3D

Face à cette crise, les architectes de ce cabinet luxembourgeois ont décidé de créer des tiny houses abordables grâce à l’impression 3D. Ils ont construit la Tiny House Lux, bâtie sur un terrain étroit de 3,5 mètres de large et de 17,7 mètres de profondeur.



Crédit photo : ODA Architects

Cette maison a été imprimée en 3D en une semaine seulement, à partir d’un ciment provenant d’une usine locale auquel des additifs ont été ajoutés pour qu’il puisse être imprimé. Elle est similaire à ce bâtiment de 14 mètres de haut qui a été construit entièrement avec une imprimante 3D.

“Le projet Tiny House pose une question simple : et si ces terrains devenaient une nouvelle source de logements compacts et de qualité, permettant aux habitants de rester proches de leur communauté ?” a indiqué le cabinet d’architectes ODA.

Une maison de 47 m²

Une fois l’impression 3D terminée pour créer la structure du logement, des artisans ont finalisé la construction en ajoutant des toits, des fenêtres et des portes. Au total, l’impression de la maison et les travaux d’aménagement ont duré quatre semaines.



Crédit photo : ODA Architects

La tiny house a une superficie de 47 m² et est de plain-pied. Les grandes baies vitrées qui ont été installées apportent beaucoup de lumière à l’intérieur. La cuisine est au centre du logement et est équipée d’un four, d’un évier et d’un coin repas avec bar. Le salon attenant comporte des sièges et un emplacement pour une télévision.

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Une construction à 320 000 euros

On trouve également une salle de bains et une chambre simple avec un lit escamotable et un petit coin bureau. Cette tiny house est idéale pour deux personnes. Elle a été construite sur une légère pente sur des fondations vissées, qui permettent de démonter ou de déplacer la maison facilement.

Crédit photo : ODA Architects

Des panneaux solaires ont été installés sur le toit pour rendre la maison autonome en électricité. Un chauffage au sol est également présent pour assurer un confort optimal quand il fait froid. Au total, il a fallu un budget de 320 000 euros pour construire cette maison. Si ce montant peut paraître élevé, il reste inférieur au coût de construction de maisons traditionnelles au Luxembourg, compris généralement entre 400 000 et 650 000 euros en zone rurale, et jusqu’à 1 200 000 euros en ville.

Une solution qui pourrait aider de nombreux locaux face à la crise du logement. Aux États-Unis, une église a également ouvert son terrain à un village de 40 tiny houses pour accueillir des familles en difficulté.