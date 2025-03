Dans le Nord, un bâtiment de 14 mètres de haut a été construit entièrement avec une imprimante 3D

En France, un bâtiment a été construit avec des méthodes peu conventionnelles. En effet, c’est à l’aide d’une imprimante 3D que l’immeuble est sorti de terre avec, à la clé un record mondial.

Saviez-vous qu’il était possible de mettre sur pied un bâtiment entièrement réalisé à partir d’une imprimante 3D ? La tâche semble compliquée, c’est pourtant ce qu’a réussi à faire une startup française, Constructions 3D. Pour l'apercevoir, il faut se rendre du côté de Bruay-sur-l'Escaut, dans le Nord. Là-bas trône désormais un bâtiment de 3 étages de 14 mètres de haut.

Crédit photo : France TV info

Comme le rapporte le site TF1 info, à qui l’on doit la nouvelle, le bâtiment a été monté grâce à la technologie 3D en seulement dix jours. « C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel en termes de rapidité. Avec des méthodes traditionnelles, on aurait dû avoir tout un système de grutage et de logistique très important et complexe. Ici, avec une seule machine et deux opérateurs, on a pu faire tous les éléments verticaux, dont les murs », se réjouit Axel Théry, le PDG de Constructions 3D.

Dans peu de temps, les lieux seront opérationnels pour accueillir des bureaux et des employés.

Un bâtiment unique pour un coût réduit

Crédit photo : TF1 info

Habituellement, les matériaux utilisés pour fabriquer de petits objets avec une imprimante 3D sont la résine, le polyamide et l’ABS. Pour le bâtiment de Bruay-sur-l'Escaut, c’est bel et bien du béton qui a été utilisé. Une tête d’imprimante a fait couler le béton liquide qui s’est rapidement solidifié. Le procédé est le même qu’une imprimante 3D « de bureau » mais à échelle plus grande.

Crédit photo : France TV info

L’utilisation de cette technologie a permis un gain de temps important, une logistique réduite (pas d'échafaudage à installer) et un coût moins élevé des travaux. « Là, par exemple, on va passer de 60.000 euros à peut-être 15.000 euros de coût de réalisation » pour un escalier, poursuit le PDG. De bon augure pour l’avenir du bâtiment qui pourra compter sur la technologie 3D pour de nouvelles constructions et rénovations. Selon Axel Théry, les possibilités esthétiques seront nombreuses à l’avenir.

Grâce à cette construction, cette construction pas comme les autres est devenue le bâtiment 3D le plus haut du monde.