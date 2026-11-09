Un pasteur ouvre le terrain de son église à 40 tiny houses pour des familles en difficulté : les plus nombreuses peuvent vivre dans deux maisons côte à côte

Afin de lutter contre la pauvreté et la crise du logement, une association a fait équipe avec une église pour bâtir 40 tiny houses pour des familles dans le besoin.

On voit de plus en plus fleurir des villages de tiny houses un peu partout dans le monde. Après ce diocèse qui transforme un terrain vague en village de tiny houses pour séniors menacés de se retrouver à la rue, une église fait de même.

À Tukwila, près de Seattle (États-Unis), l’église Church by the Side of the Road ouvre son terrain à l’installation de tiny houses réservées aux familles.

Lutter contre le sans-abrisme dans la région

Habituellement, les mini-maisons sont habitées par des personnes célibataires, des retraités seuls, des étudiants seuls ou des couples, mais rarement par des familles. Le village de 40 tiny houses situé à Tukwila tend à faire l'inverse et ouvre ses portes aux familles, raconte le site South Seattle Emerald.

Ce village de mini-maisons est né afin de combattre la crise du logement dans la région. Le Low Income Housing Institute (LIHI), un service d’aide aux sans-abris, a lancé un appel aux églises et propriétaires fonciers de la région pour les aider dans leur mission. Le pasteur Proctor a été l’un des premiers à se manifester pour mettre une partie du terrain de l’église Church by the Side of the Road à disposition.

Le pasteur Proctor se rappelle avoir été marqué par la pauvreté et les personnes en difficulté lors de son arrivée dans la ville en 2007. Il a donc sauté sur l’occasion pour changer les choses.

Une église offre une partie de son terrain pour un village de tiny houses

Crédit photo : Alex Garland/ South Seattle Emerald

Ce n’est pas la première fois que l’église Church by the Side of the Road ouvre ses portes aux personnes en difficulté. Dès 1933, le révérend Ralph Sanders et son épouse proposaient des services aux habitants, précise South Seattle Emerald. Ces derniers temps, l'église a organisé des déjeuners et des collectes de vêtements.

L’église a pu compter sur le maire de Tukwila, Thomas McLeod, pour faire avancer le dossier afin d’accueillir des familles dans le village de tiny houses. De ce fait, le village peut bénéficier du financement de plusieurs sources, notamment de la ville. Les mini-maisons offrent tout ce dont une famille a besoin, malgré son espace restreint.

« Les gens se demanderont peut-être : ‘Comment peut-on vivre dans une mini-maison ?’ Il s’agit d’un espace de 2,4 sur 3,6 mètres, chauffé, climatisé et composé d’une pièce commune. En fait, nous avons constaté que, pour les familles très nombreuses, il est possible de prévoir deux mini-maisons, installées côte à côte », explique Sharon Lee, la directrice de LIHI. L’idée de répartir un foyer entre deux petits logements se retrouve aussi chez ce couple français qui a choisi deux tiny houses jumelles.

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Un village qui a vu le jour en mars 2026

Crédit photo : Alex Garland/ South Seattle Emerald

En mars 2026, le village de tiny houses était construit mais il restait à régler quelques détails pour assurer les activités du village. Il a finalement pu ouvrir quelques jours plus tard. Le nombre de familles accueillies varie en fonction de la composition des foyers, selon le site KCRHA.

« Nous allons mettre en place [un comité consultatif communautaire] pour CBSRV, qui réunira des riverains, des entreprises, des représentants de la chambre de commerce, peut-être des responsables religieux, ainsi que toute personne souhaitant suivre et soutenir le projet, ou simplement s'informer sur ce qui se passe dans le village », explique encore Sharon Lee.

Par ailleurs, le village proposera à ses futurs habitants des services sociaux afin de les aider à accéder à un emploi tout en leur offrant un accompagnement social. Le village possède aussi un espace communautaire avec cuisine et espaces de loisirs. Surtout, il offre aux familles avec enfants un espace entièrement sécurisé permettant à chacun de vivre en autonomie et sereinement.