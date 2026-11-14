Ils font construire une maison de 45 m² au fond du jardin pour que leur fils autiste de 26 ans vive seul : voici combien elle a coûté

Aux États-Unis, un couple a fait construire dans son jardin un logement indépendant destiné à son fils adulte autiste.

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Todd Kutcha (au milieu), sa femme à droite et leur fils Jacob à droite

À 26 ans, Jacob, un Américain atteint d’autisme, souhaitait quitter le domicile familial pour prendre son envol. Sans emploi et confronté à des difficultés pour accomplir certaines tâches du quotidien, le jeune homme avait du mal à trouver un logement.

Face à cette situation, ses parents ont décidé de lui donner un coup de pouce en installant une habitation indépendante sur leur propre terrain. Un compromis qui permet à Jacob de gagner en autonomie tout en continuant à bénéficier du soutien de sa famille.

De leur côté, ces parents ont aussi installé une tiny house dans leur jardin pour leur fils autiste.

Un couple fait construire une maison dans son jardin pour son fils autiste

Todd Kuchta, un ingénieur âgé d’une cinquantaine d’années, est le père de Jacob. Avec son épouse, il vit à Napa, en Californie, rapporte Business Insider.

C’est à l’âge de cinq ans que leur fils a été diagnostiqué autiste. Le garçonnet souffrait aussi d’un trouble obsessionnel-compulsif (TOC) et d’un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH).

Dans l’attente de trouver un travail, il perçoit une allocation d'invalidité allant de 800 à 900 dollars (environ 723 à 814 euros) par mois.

Vue aérienne de la propriété des KutchaCrédit Photo : Villa/Nicholas Miller

Selon Todd Kuchta, son fils est confronté à de nombreux obstacles au quotidien.

« Il ne conduit pas et a besoin d'aide pour faire le ménage, prendre ses médicaments, faire les courses et préparer les repas. Il a besoin de notre soutien car il est incapable de prendre des décisions d'adulte comme gérer ses finances (…) », explique le père de famille.

Malgré ses difficultés, Jacob rêvait d’indépendance et souhaitait déménager, tout comme cette Canadienne qui se déplace en fauteuil roulant.

Un logement qui a coûté 248 000 dollars à construire

Après avoir étudié plusieurs options, Todd et sa femme ont décidé de construire une unité d’habitation indépendante (ADU) dans leur jardin pour offrir à Jacob son propre logement. En Australie, une mère a également fait construire une maison pour son fils dans son jardin, afin qu’il puisse économiser avant d’acheter son propre logement.

Le couple a opté pour une maison préfabriquée pour gagner du temps. Au total, ils ont déboursé 248 000 dollars (environ 224 000 euros).

Une partie de cette somme a été financée grâce à une deuxième hypothèque sur leur maison, qui leur a permis d’obtenir 160 000 dollars (144 800 euros).

Ils ont aussi bénéficié d’un prêt de 63 000 dollars (environ 57 000 euros) accordé par le comté de Napa dans le cadre de son programme de logements accessoires abordables.

Jacob a pu emménager dans son nouveau chez-soi en décembre 2023.

La suite après cette vidéo

Jacob est plus épanoui que jamais

Pour l’occasion, Todd et sa femme ont organisé une pendaison de crémaillère. Jacob dispose d’un logement de 45 m². Il comprend une chambre, une salle de bain et une cuisine. Les pièces sont décorées en fonction des goûts du jeune homme.

Ce dernier paie un loyer à ses parents, qui utilisent cet argent pour rembourser une partie de leur prêt immobilier.

Depuis qu’il habite seul, le jeune locataire s’épanouit. Il écoute de la musique à fond et invite ses amis à dîner. Grâce à l’État de Californie, Jacob bénéficie désormais de services d’aide à domicile.

« De plus, ma femme travaille comme auxiliaire de vie sociale à domicile. Elle est rémunérée pour aider Jacob dans des tâches comme la préparation des repas, la prise des médicaments et l’habillage », détaille Todd.

Il ajoute :

« Globalement, notre stress a considérablement diminué et nous sommes rassurés de savoir que nous pouvons continuer à lui apporter le soutien émotionnel dont il a besoin. »

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États-Unis

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Formée à l’EFJ, école de journalisme, Jenna Barabinot publie pour Demotivateur depuis 2020. Rédactrice généraliste, elle traite l’actualité, les faits de société et les histoires de vie. Ses articles abordent également les animaux, le cinéma et les séries.

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