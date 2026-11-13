Deux mezzanines, une cuisine digne d'un appartement et une baignoire : voici comment cette famille de quatre vit dans une tiny house de 28,4 m²

Inspirée par le modèle « Getaway » de Nomad Tiny Homes, cette tiny house abrite une famille de quatre personnes sur 28,4 m², hors mezzanines.

Amanda et AJ, un couple américain, ont décidé de s’orienter vers un mode de vie à petite échelle, en vivant dans une tiny house avec leurs deux enfants. Ils ont opté pour un modèle de la marque Nomad Tiny Homes.

La tendance des « tiny houses » séduit chaque année de plus en plus de personnes à la recherche d'une solution de logement plus abordable. Elles attirent également celles qui souhaitent adopter un mode de vie minimaliste et respectueux de l'environnement. Ainsi, des personnes de tous horizons sont attirées par la simplicité et la durabilité associées à ce mode de vie.

Amanda et AJ Acuna, ainsi que leurs deux fils, font partie de celles et ceux qui ont franchi le pas, et leur expérience de la « tiny house » prouve qu’il est tout à fait possible de vivre pleinement dans un petit espace.

Crédit photo :YouTube / Tiny House Giant Journey

Une "tiny house" certifiée NOAH

Lorsque les Acuna ont initialement décidé d’emménager dans une mini-maison, ils ont envisagé d’en faire construire une, mais cela s’est avéré trop coûteux pour eux. Ils se sont donc tournés vers le marché des mini-maisons d’occasion. Ils ont trouvé un modèle d’occasion qui répondait à tous leurs critères et, par chance, celui-ci était en excellent état, ce qui leur a offert une option plus économique et plus durable que de faire construire une nouvelle mini-maison sur mesure.

La mini-maison de cette famille est certifiée NOAH (National Organization of Alternative Housing) et a été construite en 2022 par Nomad Tiny Homes, un constructeur texan réputé. Créée en 2015, cette certification adapte les normes de construction résidentielle et celles des véhicules récréatifs (RV) aux contraintes spécifiques des maisons sur roues ou sur fondations.

Amanda et AJ l’ont achetée pour environ 95 000 dollars, ce qui reste une somme importante, mais ils l’ont choisie car elle dispose de tout ce dont ils ont besoin pour mener une vie quotidienne confortable.

Crédit photo :YouTube / Tiny House Giant Journey

Une maison de 11 mètres de long et 28,4 m² d'espace habitable

La tiny house s'inspire du modèle « Getaway » de Nomad. Elle mesure donc 11 mètres de long et comprend une cuisine spacieuse, un salon ou une chambre au rez-de-chaussée, une salle de bains bien équipée et deux mezzanines.

Elle offre environ 28,4 m² d'espace habitable sans compter les mezzanines. Ce que les Acuna ont le plus apprécié, c’est l’ouverture de l’agencement et le fait qu’il y ait de la place pour la plupart des équipements que l’on trouve habituellement dans une maison familiale classique, notamment un coin repas, un lave-linge/sèche-linge, un lave-vaisselle, des étagères, une armoire spacieuse et même une baignoire.

Si l’extérieur de la maison est moderne et sobre, avec un bardage noir à planches et lattes et des moulures en cèdre autour de la porte d’entrée, l’intérieur dégage une atmosphère très chaleureuse et accueillante grâce aux finitions en bois naturel présentes partout.

La première pièce dans laquelle on pénètre en ouvrant la porte est la cuisine, construite avec une gamme de matériaux de qualité et équipée d’appareils électroménagers et d’aménagements dignes d’un appartement.

Crédit photo :YouTube / Tiny House Giant Journey

Bien qu’il s’agisse d’une « tiny house », la cuisine n’est pas du tout exiguë, ce qui convient parfaitement à cette famille de quatre personnes, qui préfère préparer tous ses repas à la maison. Elle offre de nombreux rangements grâce à des placards et des tiroirs sous le plan de travail, ainsi qu’à une multitude d’autres placards intégrés sous l’escalier. La famille a également ajouté divers autres éléments qui permettent de maintenir l’espace de cuisine bien rangé, tels qu’un panier à fruits suspendu à trois niveaux, une barre à ustensiles et diverses étagères ouvertes pour les bocaux, les bols et autres objets.

L'espace de plan de travail est généreux pour préparer les repas, et les divers appareils de cuisine, notamment une plaque à induction à deux feux, un four avec une hotte de 76 centimètres, un lave-vaisselle à tiroir, un micro-ondes, un réfrigérateur grand format et un évier à tablier, en font le rêve de tout chef.

La famille prend généralement ses repas à l'extérieur, mais pour les jours où il fait trop chaud ou où il pleut, elle a ajouté un magnifique comptoir de petit-déjeuner polyvalent qui se replie lorsqu'il n'est pas utilisé. Il offre suffisamment de place pour toute la famille et est placé juste sous une immense fenêtre qui leur permet de continuer à profiter de la vue sur les environs même lorsqu’ils mangent à l’intérieur.

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Une pièce au rez-de-chaussée transformée en chambre pour les enfants

Cette maison dispose d’une spacieuse pièce polyvalente au rez-de-chaussée, qui était initialement prévue pour servir de salon. Cependant, comme les deux garçons d’Amanda et d’AJ sont encore petits, ils ont décidé de la transformer en chambre d’enfants. Les parents l’ont aménagée avec de nombreux meubles astucieux et peu encombrants, tels qu’un lit mezzanine, plus bas qu’un lit superposé mais pouvant tout de même accueillir confortablement deux enfants, une petite commode, une armoire ouverte pour les jouets et des étagères encastrées pour les livres.

Les deux mezzanines de cette maison familiale sont très spacieuses. Les Acuna utilisent l’une d’elles (celle accessible par l’escalier à rampe en acier) comme chambre parentale et l’autre (accessible par une échelle) comme salon ou salle de loisirs.

Crédit photo : YouTube / Tiny House Giant Journey

La mezzanine-chambre peut accueillir un matelas king-size, flanqué de fenêtres sur trois côtés, ce qui la rend très lumineuse et aérée. Une petite table et quelques étagères encastrées complètent cette pièce.

En redescendant, la salle de bains se trouve après la cuisine. Elle dispose d’une baignoire, d’un meuble-lavabo avec tiroirs de rangement, d’une armoire à pharmacie et de diverses autres étagères. La famille utilise actuellement des toilettes à compost, mais la maison est également prévue pour accueillir des toilettes à chasse d’eau classiques. Entre la salle de bains et la cuisine, on trouve également un coin buanderie avec un lave-linge/sèche-linge intégré sur une étagère sur mesure. En face, une armoire pleine hauteur permet de ranger tous les vêtements d’Amanda et d’AJ.

Cet aménagement montre comment le modèle « Getaway » de Nomad Tiny Homes s'adapte efficacement à la vie de famille à quatre sur 11 mètres de long. Pour adapter leur logement à la vie à deux, un couple français a choisi une autre solution : deux tiny houses jumelles plutôt qu’une grande maison sur roues.