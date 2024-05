Cette petite tiny house lumineuse et confortable est parfaite pour voyager en famille

Que diriez-vous de vivre dans une tiny house, une petite maison sur roues confortable, pratique et respectueuse de l’environnement ? Laissez-vous tenter avec ce modèle idéal pour les petites familles.

Les tiny house sont des petites maisons sur roues apparues aux États-Unis dans les années 1920. Depuis quelques années, ces constructions originales connaissent un vrai essor en France et pour cause : elles ont de nombreux avantages. Petites mais confortables, les tiny house sont une alternative moins polluante et plus écologique que les maisons traditionnelles. Comme elles sont sur roues, elles permettent de voyager librement tout en gardant le confort d’une petite maison.

Crédit photo : Baluchon

C’est le cas de cette nouvelle création du groupe Baluchon nommée “Sherpa”. Cette tiny house de 19,6 mètres de long a tout ce qu’il faut pour séduire une petite famille prête à prendre le large.

Une maison mobile confortable

Pour commencer, cette tiny house est particulièrement lumineuse. La porte d’entrée est vitrée afin de faire passer la lumière et l’on compte plusieurs grandes fenêtres, dont une au-dessus du plan de travail de la cuisine et une autre en face, ce qui donne un espace traversant qui laisse passer la lumière.

Crédit photo : Baluchon

Dans la salle de séjour se trouve un canapé convertible pouvant accueillir deux personnes, ainsi qu’une table repliable pour trois convives. Dans la cuisine, on trouve un plan de travail avec une plaque de cuisson, et même un réfrigérateur. Cette pièce est connectée à la salle de bain, qui contient une douche à paroi vitrée et des toilettes.

Crédit photo : Baluchon

Mais la visite ne s’arrête pas là ! Cette tiny house possède un étage avec un grand lit pouvant accueillir deux personnes. Ainsi, il est possible de voyager avec quatre individus dans cette maison sur roues, dans le plus grand confort. En plus de cela, cette maisonnette possède de nombreux rangements dans le salon et la salle de bain. Il y a également des tiroirs sous l’escalier pour ranger les chaussures ainsi qu’une bibliothèque dans la chambre.

Crédit photo : Baluchon

Vous n’aurez jamais froid dans cette tiny house car plusieurs matériaux d’isolation ont été choisis pour assurer votre confort thermique comme du coton, du lin et du chanvre. Ces matériaux ont été utilisés afin d’isoler le plancher, les murs, le toit et la maison. L’hiver, vous pouvez allumer un petit chauffage électrique à inertie sèche pour ne pas avoir froid. En définitive, cette tiny house est lumineuse, spacieuse et confortable, l’idéal pour voyager en famille.