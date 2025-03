Les verrières c'est démodé : cette nouvelle tendance immanquable sera partout en 2025

Pour délimiter les espaces et se forger un petit cocon, les séparateurs de pièces sont des éléments indispensables en intérieur. En voici 3 qui vont redonner du cachet à votre maison.

Séparer les pièces d’intérieur est un critère important pour les propriétaires. Mais parfois, un mur ne peut se dresser. Heureusement, il existe des solutions pour séparer avec finesse et élégance les pièces d’une maison. Vous pensez certainement aux indémodables verrières ? Figurez-vous qu’en 2025, elles laissent leur place à trois autres alternatives pour habiller votre intérieur.

Jusqu’à maintenant, les verrières étaient largement plébiscitées par les propriétaires pour leur modernité et leur capacité à laisser passer la lumière. Aujourd’hui, les tendances rétro reviennent à la mode. Alors, pourquoi ne pas se laisser convaincre par leurs qualités ?

Briques de verre. Crédit photo : Pixelci/ iStock

C’est le cas des briques de verre, objet déco phare des années 1980. Elles sont parfaites, aussi bien pour l'intérieur que l’extérieur. Et selon leur utilité, vous pouvez opter pour différentes teintes : fumées, colorées ou même texturées. Par ailleurs, les briques de verre agissent comme une parfaite isolation acoustique tout en laissant passer la lumière. En plus, elles sont résistantes à l’humidité. Enfin, vous avez la possibilité de personnaliser votre mur de séparation comme vous le souhaitez.

Des séparateurs d’intérieur à ne pas manquer en 2025

Claustra en terre cuite. Crédit photo : Holborn Studio

Si vous voulez quelque chose qui rappelle la nature dans un style simple et épuré, optez pour les claustras en terre cuite. Ils apportent un esthétisme bienvenu à la pièce, ajoutant un style exotique. Ils laissent également passer la lumière à travers leurs formes qui peuvent se décliner : feuilles, fleurs, carrés, lignes zébrées… Petit plus, les claustras en terre cuite fonctionnent également comme des meubles décoratifs tout en remplissant leur fonctionnalité de séparateurs de pièces. Préférez les claustras pour les salons et non pas des chambres à cause de leur faible isolation phonique.

Panneaux sculpturaux. Crédit photo : Laser Kit

Si vous souhaitez quelque chose de plus original, optez pour les panneaux sculpturaux. Leur choix est large et peut aller d’un style vintage en bois à un aspect plus moderne en bronze. Les panneaux sculpturaux offrent de nombreuses possibilités esthétiques. Il y a des formes géométriques, des formes naturelles rappelant l’architecture contemporaine. Ils créent une atmosphère qui siéra parfaitement à votre style intérieur : ambiance chaleureuse, zen ou futuriste. Là encore, la gamme de choix est large et vous pouvez en faire un objets 100% personnalisé par sa taille, sa forme, son matériau et son esthétique.

Peu importe le choix de séparateur d’intérieur que vous ferez, le plus dur sera de choisir le modèle qui vous convient selon votre style. En plus, il en existe pour tous les porte-monnaie.