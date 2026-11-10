Il a construit la première maison au monde en béton pour payer moins cher que la pierre : un siècle et demi plus tard, elle ne trouve aucun acheteur à 1,26 million d'euros

À Saint-Denis, la maison Coignet, très délabrée, a été mise aux enchères à 1,26 million d’euros. Elle n’a trouvé aucun acheteur.

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La maison mise en vente

La maison Coignet est la première maison au monde à avoir été construite en béton aggloméré. Pour cette raison, elle a été classée monument historique et est protégée. Située à Saint-Denis, elle a récemment été soumise à une vente aux enchères.

Cette maison a été construite par François Coignet, un industriel lyonnais, entre 1853 et 1855. L’homme a été le premier à utiliser du béton aggloméré pour construire cette maison. Il a fait ce choix pour des raisons économiques puisque le béton était moins cher que la pierre.

La vente aux enchères n’aboutit pas

Ainsi, François Coignet a construit une « maison de maître » de 858 m². Composée de trois niveaux et de douze pièces, elle est située sur une parcelle de près de 3 000 m².

La maison mise en venteCrédit photo : Enchères publiques

Il y a quelques jours, la demeure a été proposée lors d’une vente aux enchères organisée par l’office notarial Daudruy et associés. Mais après 24 heures, aucune offre n’a été formulée ce mercredi 4 novembre. Pourtant, l’annonce de la vente a été consultée 480 fois, mais aucune proposition n’a été faite.

Une maison en ruine

Selon Le Parisien, cet échec s’explique par plusieurs raisons. Tout d’abord, le prix de départ de la vente aux enchères était de 1 260 000 euros, compte tenu de l’histoire de la maison. Cependant, l’habitation est très délabrée. Laissée à l’abandon, son état s’est peu à peu dégradé au fil du temps et elle est maintenant proche de la ruine. Selon les connaisseurs, son prix de vente était “stratosphérique”, à l'inverse de cette maison bretonne mise aux enchères.

Comme la maison a été classée monument historique par décret en 2024, le propriétaire a été obligé de réaliser des travaux en urgence. La demeure a donc récemment été recouverte d’une bâche parapluie pour protéger sa structure.

La suite après cette vidéo

Quel futur pour la maison ?

Pour le moment, aucune solution n’a été trouvée concernant le futur de cette maison. Il semble impossible de pouvoir la revendre à cause des immenses travaux à faire et des contraintes à respecter pour protéger le patrimoine. En plus de cela, le propriétaire ne peut prendre la décision de la démolir, puisqu’elle est protégée en tant que monument historique.

Jusqu’à présent, les pouvoirs publics attendaient le résultat de la vente aux enchères pour prendre une décision. La maison pourrait être mise à nouveau en vente à un prix bien moins élevé, comme cette maison à l'abandon vendue aux enchères pour une bouchée de pain, être rachetée par une entreprise publique ou devenir un projet de quartier associatif centré sur la culture et l’urbanisme. Affaire à suivre.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d’un master 2 en journalisme, Lisa Guinot compte cinq ans d’expérience en presse écrite et web. Chez Demotivateur, elle couvre l’actualité généraliste, les sujets de société et la vie pratique, ainsi que l’environnement et la cause animale.

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