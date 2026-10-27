De 19 à 56 m² et 1 255 € de loyer moyen : plus de 60 habitants vivent dans cette ville de 45 tiny houses

En Floride, il existe une ville entièrement composée de tiny houses. Une solution abordable et confortable pour les habitants confrontés à la crise du logement.

Vous aimez les tiny houses, ces petites maisons peu onéreuses qui sont de plus en plus populaires ? Découvrez Escape Tampa Bay, un ensemble résidentiel en Floride qui est composé uniquement de tiny houses.

Cet ensemble comporte quatre villages : The Village, The Oaks, Palm Court et The Grove. Située dans la baie de Tampa, elle abrite au total 45 tiny houses réparties dans les différents villages.

Répondre à la crise du logement

Ces maisons ont été construites en 2020 par Dan Dobrowolski, âgé de 66 ans, dans le but de remédier à la crise du logement. En effet, en Floride, les prix des logements ont beaucoup augmenté en raison de la demande et de l’offre limitée. Tout comme ce diocèse qui a construit un village de tiny houses pour des séniors menacés de se retrouver à la rue, Dan Dobrowolski a voulu aider les habitants à se loger.

Crédit photo : SWNS

À Escape Tampa Bay, le loyer mensuel moyen des maisons s’élève à 1 400 dollars, soit 1 255 euros par mois, ce qui est bien en dessous du prix des logements de la région.

Des petites maisons confortables

Les 45 maisons comprennent jusqu’à deux chambres, un séjour, une cuisine équipée et une salle de bain. Elles ont une superficie allant de 19 à 56 m², et les plus grands modèles peuvent atteindre 75 m², comme dans ce village de tiny houses qui cache des intérieurs XXL.

Crédit photo : SWNS

“Même si c’est une toute petite maison, vous disposez quand même d’un grand espace extérieur où vous pouvez sortir et vous promener comme dans un quartier normal. Nous avons délibérément conçu toute la partie centrale du projet comme un grand parc, donc c’est très vert, très calme et spacieux”, a indiqué Dan Dobrowolski à SWNS.

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“Une véritable communauté”

Escape Tampa Bay est située près des grands axes routiers et propose les commodités essentielles ainsi que des espaces publics comme une piscine, un espace de travail, une entrée sécurisée, des réseaux techniques enterrés et un accès internet par fibre optique.

Crédit photo : SWNS

Au total, plus de 60 habitants vivent dans cette ville et la plupart sont propriétaires.

“Ce que nous avons créé ici, ce ne sont pas seulement des logements, c’est une véritable communauté où les gens peuvent se permettre de vivre et de prospérer dans l’économie actuelle”, a conclu Dan Dobrowolski.

Un petit village pas comme les autres qui offre confort et sécurité financière aux habitants.