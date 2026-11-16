En 2015, un Finlandais a décidé d’acheter une île abandonnée depuis 42 ans pour y vivre avec sa femme. Le couple, qui a eu un enfant, vit désormais en autarcie.

Islestead est une île en Finlande qui était habitée avant d’avoir été abandonnée pendant 42 ans. On y trouvait une simple cabane en rondins délabrée et vieille de 150 ans, en très mauvais état puisque le toit était effondré et que la moitié des rondins était pourrie.

En 2015, Klaus, un Finlandais, a décidé d’acheter cette île abandonnée. Originaire de la ville d’Helsinki, il vivait dans un rythme effréné et a décidé de tout plaquer pour changer de vie. Il a acheté Islestead, d’une superficie d’un hectare et demi, pour une somme “très basse” qui n’a pas été dévoilée. Il n'est pas le seul à avoir eu cette idée puisque c'est aussi le cas de ce couple qui a acheté une île déserte pour une bouchée de pain avant de la revendre 13 millions d'euros.

Il achète une île abandonnée

Klaus voyait un vrai potentiel dans cette île, avec des ressources inestimables. Il y avait des arbres pour produire du bois, des terres pour cultiver et se nourrir, et tout pour avoir un mode de vie paisible. Cette envie de vivre autrement anime aussi un couple britannique qui a choisi une maison troglodyte en Espagne.

Autodidacte, Klaus a appris seul les techniques de construction naturelle. Plutôt que d’acheter des matériaux tout faits, il a abattu les arbres de sa forêt, a scié le bois et a créé des rondins afin de reconstruire la maison déjà existante, comme l'indique Kristen Dirksen dans une vidéo publiée sur YouTube.

Il construit une maison lui-même

Sa compagne Johanna l’a ensuite rejoint sur cette île et le couple a travaillé pour reconstruire la maison en rondins centenaire. Au total, Klaus a utilisé sept arbres de la forêt afin de construire 70 m² de plancher. Il a dépensé 400 euros pour faire le toit tandis que les fenêtres et les meubles sont issus de la seconde main. Les murs intérieurs ont été recouverts d’argile et de sable pour bien isoler la maison.

Crédit photo : Kirsten Dirksen / YouTube

Pour se chauffer, Klaus a investi dans un poêle en fonte pour 150 euros. Il a également construit une cheminée, qui a demandé beaucoup d’efforts puisqu’il devait traverser le lac en bateau pour quitter l’île et transporter des milliers de kilos de briques et de mortiers.

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Une vie en autarcie

Aujourd’hui, Klaus et Johanna vivent en totale autarcie. Ils n’ont pas accès à l’eau courante et vont dans l’eau des lacs pour se laver ou à une source pour utiliser l’eau potable. Ils utilisent du savon pur et sans produits chimiques pour se laver et ont installé des panneaux solaires sur leur maison pour avoir de l’électricité.

Crédit photo : Kirsten Dirksen / YouTube

Pour se nourrir, Klaus et Johanna entretiennent une “forêt comestible” composée de baies et de plantes. Ils cultivent du seigle qui leur permet de faire leur propre pain maison et ont des ruches pour produire du miel. Klaus s’est également mis à la pêche pour avoir du poisson. Bien qu’il fasse jusqu’à -35 degrés en plein hiver, la maison est bien isolée grâce à la terre cuite et le poêle à bois.

Klaus et Johanna adorent ce mode de vie en autarcie et ont accueilli leur premier enfant en 2025. Une vie qu’ils ne changeraient pour rien au monde. Si vous êtes inspiré par cette histoire et que vous voulez vous lancer dans un projet similaire, une île avec maison est à vendre.