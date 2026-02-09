Cette île de 7 hectares dotée de sa propre maison est à vendre pour un prix dérisoire

Ynys Gifftan 

Direction le Pays de Galles, où une île avec une ferme est en vente pour le prix d’une maison.

Vous souhaitez acheter un bien ? Pourquoi pas cette île déserte avec sa propre ferme ?

Une île historique

Prénommé « Ynys Gifftan », cet îlot rocheux s’étend sur sept hectares dans l’estuaire de Dwyryd, près du village de Portmeirion, au Pays de Galles.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette île a un passé historique. Celle-ci a été offerte aux ancêtres de Lord Harlech au début des années 1700 par la reine Anne, ce qui explique son surnom « Anne's Gift Island »

Ynys Gifftan Crédit Photo : Carter Jonas

L’archipel abrite une ferme victorienne qui se dresse sur la rive gauche. La propriété a été habitée jusqu’aux années 1970, mais elle est depuis tombée en ruine et nécessite d'importants travaux de restauration.

Adjacente à la ferme, une dépendance en pierre offre « un espace de rangement supplémentaire utile ou un potentiel d’utilisation annexe, sous réserve des autorisations nécessaires », détaille l’agence immobilière Carter Jonas, qui gère la vente.

Ynys Gifftan Crédit Photo : Strutt & Parker

Un prix attractif

Cet endroit va attirer les acheteurs qui souhaitent acquérir un bien dans une région vraiment spéciale du Pays de Galles, souligne le spécialiste de l’immobilier

L’île est entourée par les chaînes de montagnes voisines, ce qui constitue un cadre enchanteur.

« La ferme traditionnelle en pierre occupe un emplacement pittoresque (…) offrant une vue imprenable sur l’estuaire et le village de Talsarnau ». (Carter Jonas)

Ynys Gifftan Crédit Photo : Wikimédia

Le terrain est envahi par la végétation sauvage à certains endroits et possède un pâturage, mais celui-ci nécessite une remise en état. 

À noter que la propriété a besoin d’une rénovation complète. Elle offre à son futur propriétaire une opportunité rare de restaurer et de mettre en valeur une demeure de caractère dans un cadre exceptionnel.

Ynys Gifftan Crédit Photo : Carter Jonas

L’île est en vente pour 350 000 livres sterling, environ 401 236 euros. 

Source : Daily Star
