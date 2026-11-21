Reconvertie en luxueux complexe touristique, une ancienne colonie de vacances estimée à près de 2,5 millions d’euros a dû être bradée faute d’acheteurs.

Sur le papier, l'ancienne colonie de vacances de Brescia avait tout pour plaire aux groupes de jeunes. Mais le camp a été proposé aux enchères.

Le hic ? Trouver un acquéreur n’a pas été une mince affaire. Son prix a même été revu à la baisse.

Tout a commencé en 1947 lorsque le prêtre italien Don Salvatore D’Angelo (1920-2000) a créé la Casa del Fanciullo («Maison de l’Enfant» en italien), une structure destinée à accueillir et aider les enfants et adolescents défavorisés et orphelins. Elle deviendra par la suite la Fondation Villaggio dei Ragazzi.

Une colonie de vacances qui vaut le détour

Au fil des années, l’institution a acquis la colonie de vacances pour offrir des séjours à la mer à ses jeunes pensionnaires. Et pour cause : le camp est situé à Torre Pedrera, dans la station balnéaire de Rimini, sur la côte adriatique, avec des paysages dignes d’une carte postale.

Véritable joyau, ce complexe s’étend sur plus de 13 000 mètres carrés. Cette infrastructure disposait alors d’importants équipements sportifs et de loisirs répartis : deux piscines, un terrain de football et de basket, ainsi que des courts de tennis.

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À l’époque, les vacanciers pouvaient s’amuser dans une salle de jeux et se promener dans un grand parc. On y trouvait aussi plusieurs bâtiments pour héberger les visiteurs, une église, sans oublier une portion de plage privée à seulement quelques centaines de mètres.

Mise aux enchères, elle peine à un trouver un acquéreur

Si cette colonie a permis aux jeunes de profiter d’une parenthèse enchantée, celle-ci a été mise aux enchères en février 2023 afin de renflouer les comptes de la fondation.

Son prix de départ avait été fixé à près de 2,5 millions d’euros, rapporte le média italien RiminiToday.

La propriété n’a suscité aucune offre jusqu’au 9 décembre 2023, date à laquelle la somme demandée est descendue à 1,4 million d’euros. Cette fois encore, aucune vente n’a aboutie.

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Après trois tentatives infructueuses, la propriété a de nouveau été proposée aux enchères en décembre 2024. La mise à prix était alors passée à 1 050 468 euros, soit moins de la moitié de son montant de départ.

La commune de Maddaloni était même prête à sauver la colonie. Mais les négociations ont échoué pour des raisons financières.

Ce cas rappelle celui de la municipalité de Lamoura qui tente de sauver son ancien village de vacances.

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Le complexe va avoir droit à une seconde chance

En juillet 2025, l’ancienne colonie de vacances a finalement été rachetée pour la somme de 870 000 euros par Nasser Samadi, agronome d'origine iranienne installé en Italie depuis 45 ans.

Le nouveau propriétaire souhaite investir près de 10 millions d’euros pour donner vie au complexe en le transformant en résidence haut de gamme pour des retraités aisés.

Selon l’entrepreneur, cette future résidence proposera toute une gamme de services : cliniques médicales, salles de sport, espaces verts, piscines et installations sportives adaptées aux seniors.

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Nasser Samadi envisage même de créer des appartements modernes dotés de kitchenettes privatives, en dépit de la présence de chefs, ainsi que des espaces communs ouverts à la famille et aux amis.

Le problème ? En novembre 2025, le projet s’est retrouvé bloqué par des contraintes urbanistiques. Nasser Samadi espérait alors pouvoir entamer la transformation d’ici 2027.

De son côté, ce complexe thermal soviétique a lui aussi trouvé un acheteur après sa mise aux enchères.