900 lits, une piscine et 26 hectares à l'abandon : cette commune de 800 habitants propose 110 000 euros pour sauver son ancien village vacances

À Lamoura, dans le Jura, un ancien village vacances est laissé à l’abandon. Pour lui donner une seconde vie, la commune a fait une offre de 110 000 euros afin de le reprendre.

La petite commune de Lamoura est située dans le Jura et est composée de 800 habitants. Il y a quelques années, elle était célèbre pour son gigantesque village de vacances qui attirait des milliers de touristes. Situé sur un terrain de 26 hectares, le village de vacances a ouvert ses portes en 1967 et était un lieu de repos privilégié en été et un site idéal pour profiter d’un séjour à la neige en hiver.

Mais au fil des ans, le VVL (Village Vacances de Lamoura) s’est transformé en gouffre financier à cause de ses locaux vieillissants, de l’augmentation des charges et des conditions d’enneigement moins favorables. Il a définitivement fermé en 2020.

Une offre de reprise à 110 000 euros

Géré par un liquidateur judiciaire basé en région parisienne, le site est désormais laissé à l’abandon, comme ce village espagnol laissé à l'abandon qui a finalement été racheté. Faute de repreneur, le site se dégrade. Pourtant, son potentiel est grand puisqu’il abrite toujours 12 bâtiments, près de 900 lits, une piscine, un gymnase et un garage. Face à cette situation, la commune de Lamoura a décidé d’agir.

La municipalité a fait une offre de reprise à 110 000 euros au liquidateur judiciaire. Elle souhaite reprendre le terrain pour le transformer. En effet, faute de nouvel acheteur, l’engagement de la collectivité reste l’unique option pour sauver l’ancien village vacances. Cette volonté de reconversion fait écho au projet d’un entrepreneur qui a acheté un village abandonné de 44 maisons en Espagne pour en faire un complexe touristique.

Donner une seconde vie au site

La municipalité aimerait déconstruire 80 % des équipements, en commençant par le bâtiment central et celui de l’ancienne piscine, qui font l’objet de problèmes de sécurité et de vandalisme.

“Ce qu’on voudrait, c’est donner une suite au site en démolissant ce qui ne peut pas être valorisé, et en valorisant ce qui peut l’être”, a indiqué Antoine Delacroix, maire de Lamoura, à France 3.

La suite après cette vidéo

La municipalité en attente

La démolition de ces bâtiments coûterait 1 million d’euros, mais serait financée par la commune. Pour trouver l’argent nécessaire, cette dernière souhaite notamment revendre les plus petits bâtiments du village vacances à des opérateurs immobiliers.

De son côté, le gymnase pourrait avoir une nouvelle vie grâce à un partenariat avec le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne (CNSNMM). Pour le moment, on ne sait pas si l’offre de reprise faite par la commune a été acceptée par le liquidateur judiciaire. Affaire à suivre.