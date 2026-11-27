Le village de Punta Spalmatore, en Sicile, abandonné depuis 2018, a enfin retrouvé un acheteur. Il va être transformé en complexe hôtelier zéro-déchet.

Le complexe de Punta Spalmatore, situé sur l’île d’Ustica, au large de la Sicile, peut accueillir plus de 600 personnes. Il s’étend sur plus de 31 000 m² et est composé de 80 chambres et de 112 bungalows, pour un total de plus de 600 lits.

Ce village a cependant fermé ses portes en 2018. En juin 2022, une vente aux enchères a été organisée, et le prix de départ du village était de 5,2 millions d’euros. Mais la vente n’a pas été concluante et le prix a finalement été revu à la baisse. En Calabre, le village de vacances de Gioia del Tirreno peine lui aussi à trouver un acheteur.

Le village est racheté

Le complexe a été racheté lors d’une seconde vente aux enchères par le groupe Todaro, basé à Rome et spécialisé dans les énergies renouvelables. Il a été acheté au prix de 1,6 million d’euros. Ce projet est similaire à celui de cet homme qui a acheté un village abandonné de 44 maisons pour lui donner une seconde vie.

Les nouveaux propriétaires du village ont prévu un plan de revitalisation pour redonner une seconde vie à ce complexe abandonné, qui sera baptisé “Ustica Green Village”.

“Nous essayons d’abord de nettoyer toute la zone autour des bâtiments, soit environ 9 hectares de terrain volcanique abandonné depuis un certain temps et qui nécessite d’importants travaux de restauration. Nous souhaitons relancer le village en tant que centre de plongée grâce à la piscine. Nous voulons promouvoir la vente des droits d’exploitation hôtelière des bungalows pour 30 ou 50 ans, une formule qui permettrait aux acquéreurs de les utiliser toute l’année. L’hôtel ne dépassera pas quatre étoiles et nous visons une clientèle touristique allemande, française et britannique”, a expliqué Angelo Todaro, à la tête du groupe du même nom.

Un complexe entièrement autonome

L’objectif du groupe Todaro est de transformer le village en éco-resort zéro déchet, un complexe hôtelier de 80 chambres et de 112 bungalows. Le village devrait être entièrement autonome grâce à la pose de panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments et des bungalows. Une usine de méthanisation va également transformer les déchets organiques des cuisines en biogaz pour alimenter les restaurants.

Un port de plaisance va aussi être construit, tout comme un centre de ressources génétiques pour cultiver des espèces botaniques rares, indigènes d’Ustica et menacées d’extinction.

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Le projet est bloqué

Pendant trois ans, de nombreux travaux ont été réalisés pour faire naître ce projet. Dès que l’hôtel sera opérationnel, le groupe pourra engager entre 80 et 100 personnes. Cependant, les propriétaires du complexe se heurtent à un problème.

Selon Palermo Today, l’activité du site est actuellement bloquée à cause des transports maritimes. En effet, comme l’Ustica Green Village est situé sur une île, les touristes peuvent venir exclusivement en bateau depuis Palerme. Mais la ville est confrontée à une crise des transports maritimes car les bateaux se font plus rares et les billets sont très chers.

Pour le moment, Angelo Todaro attend que la situation se débloque ou qu’une solution soit trouvée pour pouvoir enfin ouvrir son complexe hôtelier aux touristes.