Dans le sud de l’Italie, un ancien village de vacances dessiné par un grand paysagiste est aujourd’hui à l’abandon. Proposé aux enchères plusieurs fois, il n’a pas trouvé d’acheteur.

Le village Gioia del Tirreno est situé à Nicotera Marina, dans le sud de l’Italie. Il s’agit d’un ancien village de vacances qui a été construit en 1968 et a ouvert ses portes au public à l’été 1971.

Ce joyau architectural est bâti sur le site d’un ancien aéroport militaire désaffecté. Il a été dessiné par Pietro Porcinai, l’un des plus grands paysagistes italiens, et l’architecte Pierfilippo Cidonio.

Près de 100 000 nuitées par an

Quand il a ouvert, ce village vacances est devenu l’un des lieux les plus emblématiques de la Costa degli Dei puisqu’il enregistrait près de 100 000 nuitées par an. En 2019, il a été classé site d’intérêt majeur par le ministère de la Culture, en raison de sa valeur historique et architecturale.

Ce lieu est devenu un sujet d’étude pour les architectes et passionnés du monde entier. Il comporte 15 hectares de terrain avec des arbres, des orangeraies, un tunnel de 250 mètres, plus de 15 000 plantes et un système dunaire. Ce dernier permet de protéger le lieu des embruns et des vents marins, puisque le village est situé face à la mer.

Un site estimé à 2,2 millions d’euros

Pourtant, en 2011, le village a fermé ses portes, tout comme ce village qui contient 900 lits, une piscine et 26 hectares de terrain. Laissé à l’abandon, il est peu à peu devenu une ruine et a été mis en vente à plusieurs reprises. En 2024, le site a été mis aux enchères. Alors qu’il était estimé à 2,2 millions d’euros, son prix de départ était de 1,2 million d’euros. La vente est similaire à ce village de vacances abandonné qui tente de renaître.

Le fait qu’il soit bradé a alerté les associations, comme celle de Pietro Porcinai, qui a alerté les institutions et a demandé une intervention pour protéger la valeur architecturale et historique du village. Selon le Corriere della Calabria, l’appel est parvenu jusqu’au Parlement, et la vente aux enchères a finalement échoué.

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Un village abandonné

En avril 2026, le village vacances a de nouveau été proposé à la vente mais cette fois, aucun prix de départ n’était fixé. Face à cette situation, les locaux craignent la disparition de cet endroit. Pourtant, les alternatives ne manquent pas puisque le village vacances pourrait devenir un pôle d’écotourisme et de développement durable ou un centre touristique et culturel. Dans les Dolomites, l’ancien village de vacances Eni illustre une autre reconversion, avec des villas devenues des habitations.

Le président de la région Calabre, Robert Occhuito, a déclaré que la région était prête à acquérir le complexe pour éviter qu’il ne soit bradé ou délabré, à condition qu’un projet concret de réhabilitation soit présenté. Pour le moment, aucun avancement n’a été effectué à propos de ce village laissé à l’abandon.