Tout le monde le fait, mais vous ne devez surtout pas placer votre micro-ondes à cet endroit de la cuisine

Le micro-ondes peut devenir dangereux ou tomber en panne s’il est mal installé dans votre cuisine. Voici les endroits à bannir pour placer votre micro-ondes.

Nous avons de nombreux appareils électroménagers dans notre cuisine, que nous utilisons pour cuisiner. C’est le cas du micro-ondes, un appareil indispensable pour faire réchauffer nos aliments. Si cet appareil est très pratique, attention : il existe des aliments à ne surtout pas mettre au micro-ondes, pour votre santé.

Crédit photo : iStock

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le micro-ondes n’est pas sans danger. Pour votre sécurité, il existe 9 gestes à éviter absolument avec votre micro-ondes. Vous devez également faire attention à l’endroit où vous installez votre appareil dans votre cuisine. En effet, son emplacement peut être dangereux et provoquer des accidents domestiques ou des pannes.

Pour des raisons de sécurité, il est donc important d’éviter certains emplacements. Voici lesquels.

Près d’une source d’eau

Comme le micro-ondes est un appareil électrique, il est recommandé de ne pas le placer près d’une source d’eau, comme un évier ou un lave-vaisselle. Dans ce cas, l’eau pourrait s’infiltrer dans l’appareil et provoquer des courts-circuits, des pannes, voire le début d’un incendie électrique.

Dans un espace confiné

Crédit photo : iStock

Le micro-ondes possède des grilles de ventilation, généralement placées sur le côté ou à l’arrière de l’appareil. Pour cette raison, vous ne devez jamais installer votre micro-ondes contre un mur, un autre appareil ou un placard de votre cuisine. Sinon, comme l’indique Marmiton, vous risquez de voir l’appareil surchauffer, ce qui augmenterait les risques de panne et d’incendie.

Trop en hauteur

Quand vous installez votre micro-ondes dans votre cuisine, assurez-vous qu’il soit facile d’accès. Si possible, mettez-le à votre hauteur, ni trop haut, ni trop bas. Si vous l’installez dans un emplacement difficile d’accès, vous aurez plus de risques de renverser des aliments chauds et de vous brûler, voire de faire tomber le micro-ondes.

Près d’une source de chaleur

Crédit photo : iStock

Si le micro-ondes ne doit pas être placé vers une source d’eau, il doit également être éloigné des sources de chaleur. Ainsi, n’installez jamais votre micro-ondes près d’un autre appareil électroménager, comme le four, le réfrigérateur et les plaques de cuisson. En effet, des températures élevées peuvent endommager votre micro-ondes et provoquer une panne.

Près d’autres appareils qui émettent des ondes

Le micro-ondes n’est pas le seul objet à émettre des ondes dans notre maison. C’est également le cas du routeur Wi-Fi, ou d’autres micro-ondes. Si vous avez plusieurs accessoires de ce genre chez vous, Le Figaro conseille de les tenir éloignés pour éviter les interférences qui peuvent provoquer des dysfonctionnements et des pannes.

En définitive, il est conseillé d’installer son micro-ondes en hauteur, intégré dans un meuble conçu pour cela. Si vous voulez le poser sur un plan de travail, faites attention à ce qu’il soit éloigné des plaques de cuisson, de l’humidité et des sources de chaleur. Veillez également à laisser assez d’espace autour de l’appareil pour garantir sa ventilation. Enfin, vérifiez que votre micro-ondes est stable et bien positionné, pour éviter tout risque d’accident.