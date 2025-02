«Digne d'un film» : réveillé par un bruit au milieu de la nuit, il se rendort... et découvre sa maison détruite le lendemain

Dans la matinée du 11 février, un habitant de Montgiscard (Haute-Garonne) a eu un drôle de réveil après avoir savouré une belle nuit de sommeil. Une partie de sa maison était complètement détruite.

Il existe des réveils bien plus doux ! Pourtant, ce n’était pas faute d’avoir bien dormi, et ce malgré le grand fracas subi par sa maison en pleine nuit comme nous le raconte le site Actu. À Montgiscard, près de Toulouse, en Haute-Garonne, une voiture a défoncé un mur porteur d’une maison dans la nuit du 10 au 11 février. Le résident de la maison ne s’est rendu compte de rien, se réveillant soudainement lors du choc mais sans s’en soucier plus que ça puisqu’il est retourné dans son sommeil très rapidement.

En réalité, c’est un employé du service technique de la ville qui a découvert la maison endommagée, prévenant immédiatement la mairie. Une plaie béante mesurant 1,5 mètre était facilement visible dans la façade de la maison. En revanche, la voiture ayant causé cet accident n’était plus sur les yeux, ne laissant que des bouts de pare-chocs, de phare et de débris.

Crédit photo : Voix du Midi Lauragais

C’est donc avec grande surprise que l’habitant a découvert l’incroyable scène, comme l’explique le maire de la ville à Actu :

“Il m’a dit qu’il avait bien entendu un bruit, vers 4h ou 4h30, mais qu’il était dans son sommeil et qu’il s’était aussitôt rendormi. C’est un scénario un peu dingue. C’est digne d’un film”

Un automobiliste pas ordinaire ?

Le scénario, justement, c’est ce que les autorités municipales ont donc tenté de reconstituer en examinant la scène de l’accident. La voiture se serait encastrée dans le mur de la maison à très vive allure, après avoir raté une manoeuvre de conduite au niveau d’un rond-point :

“On sait à peu près comment ce véhicule est arrivé là. Mais ce que l’on ne comprend pas, c’est comment il a pu en repartir. C’est incompréhensible ! C’est vraiment un sketch !”

Crédit photo : iStock

Selon le maire, l’automobiliste avait certainement quelque chose à se reprocher après s’être extrait de la scène de l’accident aussi proprement :

“Il est difficile de s’imaginer quand même, vu le choc, que la ou les personnes dans la voiture n’aient pas été blessés. Pour que tout ait disparu comme ça, c’est qu’ils devaient vraiment avoir des choses à se reprocher. Et certainement pas de petites bêtises… Quelqu’un a dû venir les récupérer avec un véhicule de remorquage”.

En attendant de mettre la main sur l’automobiliste, les occupants ont dû être relogés car leur maison endommagée menaçaient de s’effondrer, malgré l’intervention des pompiers qui ont veillé à ce que n’arrive pas.