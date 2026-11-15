Trois chambres, un lave-linge et une terrasse sur le toit : ce couple aménage seul sa tiny house pour vivre avec ses deux ados

Aux États-Unis, un couple a construit sa propre tiny house et l’a transformée en une chaleureuse maison familiale dans laquelle il vit avec ses deux ados.

Trish et Tony sont originaires du Colorado et parents de deux adolescents. Pour acquérir une indépendance financière, ils ont décidé de construire leur propre maison et de créer une tiny house parfaitement adaptée aux besoins de leur famille.

Cette tiny house a été surnommée “La Petite Maison Violette”. Elle tire son nom de la couleur de la porte d’entrée, peinte en violette. La maison est située dans les montagnes rocheuses du Colorado et est similaire à cette maison construite sur-mesure pour abriter un couple et ses enfants.

56 000 euros pour créer leur maison de rêve

Pour commencer, Trish et Tony ont fait appel à l’entreprise Rocky Mountain Tiny Houses pour réaliser la structure préfabriquée de leur maison. Tandis que les professionnels s’occupaient de l’extérieur de la tiny house en posant une tôle ondulée grise et bleue et une toiture métallique, le couple aménageait l’intérieur.

Crédit photo : Tiny House Expedition

Selon le média Auto Evolution, il a fallu deux ans et deux mois pour construire cette maison, avec un budget de 62 000 dollars, soit 56 000 euros. Pour faire un maximum d’économies, Trish et Tony ont utilisé des matériaux de construction, des meubles et des accessoires vendus à petits prix dans les magasins de bricolage et centres de dons.

Une tiny house de 28 m2 très bien aménagée

La tiny house a une superficie de 28 m2, tout comme cette autre maison qui abrite une famille de quatre personnes. Elle contient un salon spacieux qui fait office d’espace de vie familial, composé d’un canapé d’angle, d’un petit bureau récupéré chez les parents de Trish et d’une table à manger pour quatre. La cuisine est parfaitement équipée puisqu’on retrouve un plan de travail de 2,4 mètres, des meubles bas, une armoire haute qui fait office de garde-manger, un micro-onde, un air-fryer, un évier, un réfrigérateur et un lave-vaisselle.

Crédit photo : Tiny House Expedition

La maison comporte trois chambres dont la chambre du couple au rez-de-chaussée avec un lit queen-size. Ce dernier est suffisamment haut pour ranger des choses dessous comme des kayaks, des planches de paddle et des chaises de camping. Les deux adolescents ont des mezzanines séparées similaires à des chambres traditionnelles, composées d’un lit simple, un placard pour ranger les vêtements et des étagères pour les livres. Ils peuvent garder leur intimité grâce à des trappes qui ferment les mezzanines. Enfin, la salle de bains est équipée d’un lave-linge, d’une buanderie et de toilettes sèches.

La suite après cette vidéo

Une magnifique terrasse sur le toit

Cette maison est chaleureuse et bien isolée. Les murs intérieurs ont été construits avec des panneaux isolants structurels (SIP) réputés pour leur bonne isolation et leur étanchéité. Le point fort de la tiny house est sa magnifique terrasse sur le toit, idéale pour se détendre et admirer la vue. La famille organise souvent des pique-niques à cet endroit.

Crédit photo : Tiny House Expedition

Cette tiny house est installée sur un terrain de 3 000 m2 et est entourée de bois et de montagnes. Récemment, le couple a acheté une petite cabane supplémentaire de 42,5 m2 qu’il a installée sur son terrain. Ravi de sa maison sur-mesure, il ne changerait son habitation pour rien au monde.