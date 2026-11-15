Les enfants d'un côté, les parents de l'autre : cette famille vit dans deux petites maisons reliées par des terrasses couvertes

La société australienne LJM Tiny Homes propose des « pods » séparés, conçus sur mesure, pour les parents.

Conçue par l’entreprise australienne LJM Tiny Homes, cette tiny house se démarque avec un “pod” séparé pensé pour les parents, que ce soit pour la détente ou le télétravail.

Préparez-vous à être inspirés par ce projet de « tiny house » qui fait chaud au cœur ! Voici un projet sur mesure unique, conçu pour une famille, comprenant des mezzanines douillettes pour les enfants, un salon élégant et un havre de paix pour les parents relié à des terrasses couvertes.

Une suite parentale ajoutée à une tiny house

Ce projet a été créé par la société australienne LJM Tiny Homes, basée à Coolum Beach, sur la Sunshine Coast, dans le Queensland. La mini-maison principale comprend deux mezzanines douillettes pour les enfants, un salon, une cuisine et une salle de bains. Mais le petit plus, c’est le « Tiny Pod » séparé qui sert de havre de paix aux parents, avec une chambre et un bureau à domicile.

Crédit photo : LJM Tiny Homes

Le terme « Tiny Pod » chez le constructeur australien LJM Tiny Homes désigne une extension modulaire secondaire sur remorque conçue pour accompagner une tiny house principale. Ce module indépendant permet d'agrandir la surface habitable en créant une suite parentale, un bureau ou un salon semi-extérieur. La terrasse couverte, avec sa balançoire pour enfants, et le bar doté d'une fenêtre en accordéon apportent vraiment une touche chaleureuse et accueillante à ce projet.

Trois modèles de “pods”

Plutôt que d'être un modèle de catalogue figé, le pod est fabriqué sur mesure à Coolum Beach, dans le Queensland, pour compléter les résidences principales de la marque. Il existe la suite parentale (Retreat Pod) : un module qui sert d'espace de nuit séparé pour les parents lorsque la tiny house principale accueille les enfants. Il intègre souvent un lit encastré et des rangements sur mesure.

Il peut aussi y avoir l’espace de vie extérieur (Deck Pod), relié à la maison principale par une terrasse en bois. Ce pod sert de salon abrité favorisant la vie dedans-dehors.

Enfin, LJM Tiny Homes propose également le bureau à domicile (Office Pod). Conçu pour le télétravail au calme, il offre un espace isolé du reste de l'habitation tout en conservant une vue sur la nature.

Crédit photo :LJM Tiny Homes

La suite après cette vidéo

Des conceptions réalisées sur mesure​​

Comme si cela ne suffisait pas, la conception et la construction de cette mini-maison intègrent également une terrasse arrière supplémentaire, ce qui rend l’espace d’autant plus fonctionnel. Tandis que les enfants peuvent s’amuser comme des fous d’un côté, un adulte peut se détendre de l’autre. Une conception bien pensée pour permettre à chacun d’avoir son espace. Ce projet montre comment une conception astucieuse peut optimiser le confort et la fonctionnalité dans de petits espaces. Pour loger une famille dans un petit espace, ce constructeur français mise de son côté sur une tiny house de plain-pied pouvant accueillir jusqu’à six personnes.

Selon le site officiel LJM Tiny Homes, chaque structure est conçue sur mesure avec un délai de construction de 6 à 8 semaines une fois les plans validés. La marque indique sur son site que ses tiny houses clés en main démarrent autour de 86 000 euros (avec des options « hors d'eau, hors d'air » à partir d'environ 48 000 euros pour des modèles comme le Mt Tinbeerwah). Le prix d'un pod seul dépend de ses dimensions et de son équipement, et la livraison est assurée uniquement en Australie.