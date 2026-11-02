55 mètres sous terre et deux portes blindées de 3 200 kilos : cet ancien silo à missile transformé en maison est à vendre 1,6 million de dollars

Un silo datant de la Guerre froide a été entièrement rénové et équipé pour laisser place à une jolie maison souterraine moderne.

Sur Airbnb, il est possible de séjourner dans des silos. Dans le Kansas, l’un d’entre eux a carrément été rénové pour en faire une maison accueillante.

Alors que certains transforment une vieille citerne en maison, d'autres font le choix de transformer des vestiges du passé en véritable résidence de luxe, à l’instar de ce silo dans le Kansas.

Un silo habitable à 55 mètres de profondeur

À Carlton, dans le Kansas, se trouve une maison pas comme les autres. Il faut d’abord traverser une grande étendue d’herbe et passer une clôture grillagée dont le panneau indique « abri antiatomique » avant d'apercevoir une porte en acier au beau milieu de la campagne. Vous y êtes !

Il est vrai que les apparences laissent suggérer que cette porte mène vers un autre monde. Et ce n’est pas totalement faux. Ce monde se trouve à 55 mètres de profondeur et le silo transformé en maison luxueuse s’étale sur deux étages en-dessous de 7,4 hectares de prairies rurales.

Selon le site Realtor.com, le silo est « l’une des structures les plus renforcées jamais construites par l’homme ». En effet, le complexe se compose de 600 tonnes de barres d’armature en acier et de murs de béton de deux mètres d’épaisseur. Bâti durant la Guerre froide, ce silo a été conçu pour résister aux explosions nucléaires ainsi qu’à des vents de 800 km/h.

Une maison souterraine de 232 mètres carrés

Crédit photo : Real Estate Media

Aujourd’hui, cet ancien poste de commandement de tir a laissé sa place à une résidence moderne aux tons blancs d’environ 232 mètres carrés. La maison souterraine abrite deux chambres, deux salles de bain et est équipée d’appareils électroménagers.

Avant d'atteindre ce petit coin de modernité souterrain, il faut d’abord descendre un escalier métallique qui mène à un tunnel d’une dizaine de mètres de long puis arriver devant deux portes blindées pesant chacune 3 200 kilos. C’est la partie la moins amusante du silo puisque le reste est des plus accueillants.

L’intérieur donne une impression de loft moderne avec ses tons clairs et ses placards en bois. Surtout, l’intérieur est très lumineux pour une maison en souterrain.

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Un silo moderne et rénové à vendre pour 1,6 million de dollars

Crédit photo : Real Estate Media

Il est parfaitement possible de vivre normalement dans ce silo. Il est composé de deux systèmes d’assainissement, d’un dispositif de contrôle de l’humidité, d’un amplificateur de signal pour téléphone portable et d’équipements solaires.

L’utilisation du silo pour des conférences ou même des réceptions de mariage a été envisagée. Pour y vivre, il faut débourser 1,6 million de dollars. Le prix à payer pour ne pas être dérangé par ses voisins.