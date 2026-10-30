« J'adore cette maison » : en Suède, un couple vit sous une serre de 400 m² et cultive des fruits et légumes toute l'année

En Suède, un couple a fait le choix de vivre dans une maison enfermée dans une grande serre. De cette façon, ils cultivent des fruits et légumes toute l’année et font pousser des abricots.

Roja Brimalm et Johan Holmstedt vivent à Vadstena, dans la campagne suédoise. Plutôt que de vivre dans une maison traditionnelle, ils ont fait un choix original. Le couple vit dans une maison enfermée dans une immense serre en verre de 400 m².

Roja et Johan ont passé environ deux ans et demi à construire cette maison pas comme les autres. Ils se sont inspirés des natur’houses, des habitations créées par l'architecte suédois Bengt Warne. Il s’agit d’un modèle d’habitat biodynamique qui consiste à installer une grande serre autour d’une maison pour créer un écosystème autosuffisant.

Crédit photo : Define Real Estate

Cela fait maintenant cinq ans que Roja et Johan vivent dans leur maison sous serre, et ils sont pleinement heureux de leur mode de vie.

“J’adore cette maison. Le résultat est bien meilleur que ce que nous avions imaginé”, a confié Roja.

Un microclimat sous la serre

La maison principale est spacieuse puisqu’elle est composée d’un sous-sol et de deux étages. Aidés d’amis, Roja et Johan ont pratiquement tout fait eux-mêmes. Les vitres de la serre sont en verre trempé de 4 millimètres, ce qui permet de protéger l’habitation du vent tout en laissant entrer le soleil et la lumière.

Crédit photo : Define Real Estate

Quand il fait beau, les rayons du soleil tapent sur les vitres, ce qui fait monter rapidement la chaleur à l’intérieur. Roja et Johan vivent dans un microclimat qui leur permet de cultiver des légumes toute l’année, malgré le climat froid de la Suède. En plus de cela, des panneaux de toit automatiques assurent la ventilation de la serre. Comme eux, ce couple a installé une serre géante autour de sa maison en Suède, et il n’allume jamais le chauffage.

Faire pousser des abricots en Suède

Pour cultiver leurs fruits et légumes, Roja et Johan ont créé un système de traitement des eaux usées afin de les transformer en engrais. Selon SVT Nyheter, les eaux usées sont filtrées dans plusieurs réservoirs situés au sous-sol de la maison. Leurs nutriments nourrissent les plantes et l’eau est ensuite suffisamment propre pour être rejetée dans la nature.

À l’intérieur de la serre, on retrouve un climat méditerranéen pendant une grande partie de l’année. Roja, d’origine iranienne, peut faire pousser des abricots dans son verger, ce qui lui rappelle des souvenirs d’enfance.

La suite après cette vidéo

Une maison qui attire les curieux

Cependant, quand la nuit tombe ou qu’il fait gris, la température peut également chuter de quelques degrés. En hiver, malgré la protection de la serre, les températures peuvent devenir négatives dans le jardin. Dans ce cas, Roja allume quelques bougies pour aider ses fleurs à supporter le froid.

Crédit photo : Define Real Estate

Par la suite, le couple a d’autres projets. Il aimerait installer une deuxième serre afin de cultiver davantage de fruits et légumes, comme cet homme qui a construit sa tiny house au milieu d’une serre et qui cultive des légumes qu’il vend à un restaurant. En plus de cela, Roja et Johan aimeraient construire une pool house, une petite construction annexe située à côté d’une piscine.

La maison de Roja et Johan inspire des personnes du monde entier, curieuses de découvrir ce système. Les Suédois ont notamment reçu la visite d’un couple originaire du Canada, qui était intéressé pour construire une maison de ce genre.

“Beaucoup rêvent de construire une maison comme celle-ci. Ils sont surpris, en y entrant, de constater qu’il n’y fait ni trop, ni trop humide”, a expliqué Roja.

Bien que ces maisons attirent de plus en plus de personnes, elles restent chères à construire car leur prix de construction est 30% plus élevé que celui des maisons traditionnelles. Cependant, les habitants consomment très peu de chauffage, ce qui leur permet de faire des économies sur le long terme. Un modèle de maison qui pourrait se généraliser de plus en plus dans les pays froids.