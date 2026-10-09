Ils vendent leur maison et achètent un ancien bus scolaire pour 6 400 euros : un an de travaux plus tard, il cache une cuisine, une salle de bain et un lit king-size

Au Canada, un couple passionné de voyage a décidé d’acheter un ancien bus scolaire pour le transformer en une véritable maison sur roues. Le résultat est remarquable.

En 2021, Tanya Nestoruk et Arya Touserkani ont tout quitté pour changer de vie. Ils vivaient dans une maison avec quatre chambres au Canada et ont décidé de la vendre pour emménager dans un van et partir à l’aventure.

Cependant, au bout de quelques mois, ils ont compris qu’ils auraient besoin de plus d’espace et de confort.

Ils achètent un bus scolaire à 6 432 euros

Pour cette raison, le couple a acheté un ancien bus scolaire au prix de 7 200 dollars, soit 6 432 euros, sur Facebook Marketplace. Le véhicule était vendu par un transporteur scolaire et était bien entretenu. Tanya et Arya ont rénové le bus pour le transformer en une véritable maison sur roues.

“J’adore la simplicité et la polyvalence de pouvoir vivre et voyager où l’on veut, avoir un impact minimal et explorer de nouveaux endroits. Nous voulions faire quelque chose de plus aventureux et nous avons pensé que le bus scolaire serait une façon amusante de donner une seconde vie à un véhicule hors service”, a expliqué Tanya à CNBC.

Crédit photo : Tanya Nestoruk et Arya Touserkani

Tanya et Arya ne sont pas les seuls à avoir eu cette idée. C’est également le cas de cet autre couple qui a acheté un ancien bus scolaire de 30 m2 et l’a transformé en tiny house.

Les Canadiens pensaient finaliser les travaux en six mois, mais cela leur a pris plus de temps que prévu puisque les rénovations ont duré un an. Ils ont dépensé 30 000 dollars au total, soit 26 803 euros. Le couple a tenu à réaliser les travaux lui-même. Ainsi, Tanya et Arya passaient leurs journées à construire et leurs nuits à faire des recherches Google et à regarder des vidéos YouTube pour être prêts le lendemain.

Crédit photo : Tanya Nestoruk et Arya Touserkani

Tanya et Arya ont retiré les aménagements d’origine du bus. Les sièges ont été donnés à une colonie de vacances locale et les porte-bagages ont été vendus à une personne qui voulaient les réutiliser dans son garage.

Une maison aménagée dans un bus

Au final, le couple a réussi à créer une maison mobile, tout comme cette famille qui a transformé un bus scolaire en maison pour 43 000 euros. Le bus des Canadiens contient un salon avec un canapé-lit sur-mesure, une chambre assez grande pour accueillir un lit king-size, une cuisine avec une plaque de cuisson à trois feux et un four, ainsi qu’une salle de bain. Le véhicule est également équipé d’un lave-linge et d’un lave-vaisselle pour camping-car et comporte des espaces de rangement partout à l’intérieur.

Crédit photo : Tanya Nestoruk et Arya Touserkani

En plus de cela, pour des questions de praticité, Tanya et Arya ont dû créer quelques aménagements originaux. Comme Arya mesure 1,85 mètre, le bus est trop petit pour lui, et il a dû créer des puits de lumière en réhaussant le toit pour gagner de la hauteur.

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Des trajets entre le Canada et le Mexique

À l'extérieur, le couple a installé des panneaux solaires pour avoir de l’électricité. On trouve également un escalier menant au toit du bus ainsi qu’un porte-motos à l’arrière, le moyen de transport le plus utilisé par le couple en-dehors du bus. S’ils veulent accueillir des invités ou profiter de la nature, Tanya et Arya possèdent également une table extérieure pour manger.

Crédit photo : Tanya Nestoruk et Arya Touserkani

Avec leur petite habitation sur roues, Tanya et Arya ont déjà fait plusieurs allers-retours entre le Canada et le Mexique. L’option idéale pour voyager tout en gardant le confort d’une maison.