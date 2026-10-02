Ils achètent 16 000 euros un bus scolaire et le transforment en mini-maison mobile de 30 mètres carrés pour y vivre avec leurs 3 enfants

Luka et David a acheté un bus scolaire pour 16 000 euros, transformant le véhicule en tiny house

Un couple a passé deux ans et demi à convertir un bus scolaire de 12 mètres de long en une maison à énergie solaire avec un toit surélevé et une douche chauffée.

Certaines personnes achètent une maison plus grande lorsque la famille s'agrandit. Luka et David sont allés presque exactement dans la direction opposée.

Le couple a acheté un… bus scolaire. Il s’agit d’un modèle Blue Bird de 2003 acquis pour la modique somme 16 000 euros en avril 2022. Le couple a passé les deux années et demie suivantes à en faire une maison pour eux-mêmes, leurs trois enfants et leur chien. Une transformation qui leur a coûté environ 53 000 euros, portant donc leur investissement total à environ 70 000 euros.

Crédit photo : Men's Journal

Leur autobus de 12 mètres de long et 2,4 mètres de large offre environ 30 mètres carrés d'espace de vie. Ni l'un ni l'autre n'avaient d'expérience en construction, mais à part l'isolation en mousse pulvérisée, ils ont fait la plupart des travaux eux-mêmes avec l'aide de leurs proches.

Les grands travaux

La plus grande modification du projet a été d'élever le toit de 40 centimètres, créant plus d'espace pour les armoires de cuisine plus hautes. De grandes fenêtres de camping-car et un puits de lumière égayent l'intérieur, tandis qu'un canapé offre à la famille un endroit pour faire l'école à la maison, regarder des films ou sortir. Le rangement en dessous contient du matériel de tous les jours et même un deuxième réfrigérateur.

Crédit photo : Men's Journal

Un mini poêle à bois cubique fournit de la chaleur lorsque la famille est hors réseau dans les climats plus froids, tandis qu'un mini-split offre un chauffage et un refroidissement supplémentaires lorsque l'alimentation à quai est disponible.

La cuisine reflète les leçons apprises en vivant dans un camping-car plus petit. L'espace de comptoir était une priorité, de sorte que les plans de travail fixes sont complétés par des sections rabattables. Il y a une gamme de rangements, un grand garde-manger et suffisamment de réfrigération pour contenir environ deux semaines de nourriture.

Tout le nécessaire pour la famille

Le bus transporte également des réservoirs d'eau douce et grise séparés de 364 gallons. Avec trois enfants à bord, le couple a sacrifié un lave-vaisselle en faveur de quelque chose de sans doute plus important : une laveuse-sécheuse combinée. Une salle de bain inclinée permet de séparer l'espace de vie de la chambre des enfants au lieu de créer un long couloir à travers le bus. À l'intérieur se trouve un grand lavabo et une douche entièrement carrelée avec un plancher chauffant. Sa base encastrée peut même contenir suffisamment d'eau pour baigner les plus jeunes enfants.

Crédit photo : Men's Journal

Les enfants ont leur propre chambre avec deux lits superposés, des étagères, un rangement pour les jouets et un espace pour jouer, avec une troisième couchette prévue pour le plus jeune enfant. Les parents dorment plus loin sur un petit lit queen size entouré de rangements supplémentaires.

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Un rêve devenu réalité pour le couple

L'énergie électrique représente une part importante du prix de construction. Dix-huit panneaux montés sur le toit fournissent une capacité solaire revendiquée de 3,6 kW, soutenue par ce que les propriétaires décrivent comme un parc de batteries de 1 200 Ah. Ils estiment qu'ils peuvent passer trois à quatre jours sans apport solaire, selon la consommation.

Crédit photo : Men's Journal

Le système à lui seul a coûté environ 14 000 euros. Il y a aussi un générateur de 3 000 watts et une connexion d'alimentation à quai de 50 ampères. Cela aide à expliquer comment un autobus de 16 000 euros est devenu une maison d’une valeur de 70 000 euros.

Mais Luka et David ne cherchaient pas simplement à obtenir le coût du logement le plus bas possible. Ils estiment leurs frais de subsistance mensuels globaux à environ 1 800 euros, bien qu'il s'agisse de leur propre expérience plutôt que d'un budget universel pour la vie en autobus.

Leur objectif initial était plus personnel. Ils voulaient passer moins de temps à travailler pour subvenir aux besoins de leur ménage et plus de temps avec leurs enfants. Deux ans et demi de construction plus tard, le vieux Blue Bird fait exactement ce pour quoi il a été construit.