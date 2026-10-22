Refusée par les banques, cette famille construit elle-même sa maison au fil de ses salaires : voici combien elle a déjà dépensé

Alors que les banques ont refusé de leur accorder un prêt immobilier, des époux américains ont décidé de construire la maison de leurs rêves pour 50 000 euros.

Courtney et son mari, Scott, espéraient devenir propriétaires d’une maison pour élever leurs cinq enfants en toute sérénité.

Le hic ? Ils ont vu leur rêve s’écrouler lorsque les banques ont refusé de leur accorder un prêt immobilier. Loin de se laisser abattre, ils ont fait le choix de construire eux-mêmes leur maison.

Dans une interview accordée à People, le couple originaire du Kentucky, aux États-Unis, revient sur son projet hors norme.

Privé d’un prêt immobilier, un couple construit sa maison

C’est d’abord Scott qui a eu l’idée de se lancer dans l’autoconstruction après s’être vu refuser à plusieurs reprises un financement pour une maison préfabriquée.

« Je pensais qu’il était fou », se souvient son épouse, Courtney.

À l’époque, le couple traversait une période compliquée marquée par l’incertitude financière et des licenciements.

« Il m’a dit que nous n’avions pas besoin de prêt. Nous allions simplement avancer au fil de nos salaires, acheter des matériaux selon nos moyens et continuer à travailler jusqu’à ce que la maison soit terminée », ajoute l’Américaine.

Crédit Photo : Scott et Courtney

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Scott et Courtney ont réussi leur pari. Ils vivent désormais avec leurs enfants dans la maison que le père de famille a construite en grande partie seul, pour un budget estimé à 58 000 dollars (environ 50 000 euros), terrain compris.

De son côté, Courtney a documenté leur parcours sur les réseaux sociaux, où elle a partagé la réalité du chantier.

La famille a emménagé dans l’habitation encore inachevée en avril 2026, une fois que celle-ci a été raccordée à l’eau courante et l’électricité. La plomberie était également installée et la salle de bain fonctionnelle.

Depuis, Courtney et Scott utilisent des appareils de cuisson provisoires pour la cuisine, tandis que leurs cinq enfants, âgés de 7 à 16 ans, ont chacun une chambre aménagée.

Le père de famille a fait 97 % des travaux

En février 2021, les parents ont pu acheter un terrain de 5,7 hectares pour 10 000 dollars (environ 8 600 euros) grâce à un homme qui leur avait promis de le céder à ce prix.

Pendant deux ans, le couple a défriché ce terrain montagneux, avant que la construction de la bâtisse ne commence en mars 2023.

Scott, qui avait aidé ses oncles à construire des maisons par le passé, s’est appuyé sur cette expérience, ainsi que sur des recherches sur Internet et des tutos sur YouTube, pour réaliser des travaux qui lui étaient encore inconnus.

Selon Courtney, son mari a effectué 97 % des travaux de construction lui-même, de la préparation des fondations à la pose de la charpente sur les murs, en passant par une partie de la toiture.

Le bricoleur en herbe et sa femme ont fait appel à des professionnels pour la pose des bardeaux du toit principal et l’installation de la fosse septique.

Sans réelle surprise, le chantier ne s’est pas déroulé comme prévu, ce qui a engendré des frais supplémentaires, notamment une facture de 1 800 dollars (environ 1 550 euros) pour une livraison de béton.

Certains mois, le couple utilisait son salaire pour acheter des matériaux, tandis que d’autres fois, l’argent servait à payer les courses, les factures et les besoins de leurs enfants.

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Un coût total estimé à 100 000 dollars ?

Jusqu’à présent, Courtney estime avoir dépensé environ 48 000 dollars (41 300 euros) pour les travaux et la préparation du terrain, auxquels s’ajoutent les 10 000 dollars (8 600 euros) déboursés pour son achat.

Cette dernière pense que le coût total oscillera entre 100 000 et 110 000 dollars (environ 86 000 à 95 000 euros), tout en soulignant qu’il s’agit d’une estimation.

Pour financer son projet, la famille a dû faire des sacrifices, en réduisant notamment les vacances, les sorties et les repas au restaurant.

Scott, travailleur dans les mines de charbon, a utilisé son temps libre pour la construction de la maison.

Si le couple a connu son lot de difficultés, il ne regrette pas son choix. Pour l’heure, le logement a encore besoin de revêtements de sol, d’un bardage extérieur, de placards de cuisine et d’autres finitions.

Les deux époux espèrent que leurs enfants pourront bientôt profiter de la maison achevée, construite par leur père.