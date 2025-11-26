Il fait construire une maison préfabriquée dans le jardin de ses beaux-parents et devient enfin propriétaire

Un Américain, sa femme et leur fils ont tout quitté pour vivre dans une maison préfabriquée pour se rapprocher de leur famille et devenir enfin propriétaires.

Une maison préfabriquée pour réduire les dépenses

Shawn Lentz et sa famille ont quitté leur petite ville de Concrete, dans l’État de Washington, pour la ville de Arlington à une heure de là. Le but de Shawn était de se rapprocher de ses beaux-parents et de devenir propriétaire d’une maison, explique-t-il à Business Insider.

Alors, avec sa femme, il a vendu leur maison de 371 mètres carrés pour vivre dans… une caravane de 7 mètres de long sur le terrain de ses beaux-parents. Rapidement, Shawn, sa femme, leur fils adolescent, leurs trois bouledogues anglais et leur iguane, Rawr, se sont retrouvés à l’étroit.

Crédit photo : Shawn Lentz

Le père de famille précise que cette situation devait être temporaire le temps de construire leur maison préfabriquée. Mais les permis de construire, des délais de livraison et les travaux leur ont finalement pris 16 mois.

Un chemin de longue haleine afin de devenir propriétaire

Crédit photo : Shawn Lentz

De plus en plus de personnes optent pour des tiny houses ou des maisons préfabriquées aux États-Unis, mais pas que. Si les travaux n’ont pas été de tout repos pour la famille de Shawn (des retards dans les installations électriques, d’eau et de la fosse septique) et beaucoup de défis à surmonter, leur choix de vivre dans une telle maison était mûrement réfléchi.

Dans les colonnes de Business Insider, le père de famille raconte que si leur ancienne maison avait du caractère, elle leur coûtait beaucoup trop cher à entretenir. « Elle était devenue un fardeau, avec des taxes foncières et des coûts d'assurance sans cesse croissants », regrette Shawn.

Leur cuisine provisoire dans la caravane. Crédit photo : Shawn Lentz

Dès lors, leur dévolu s’est porté sur une maison préfabriquée de trois chambres et deux salles de bains de 111 mètres carrés pour 275 000 dollars. Et Shawn insiste : acheter la maison a été le plus facile. Le plus dur a été d’attendre que les travaux d’installation soient terminés.

Après des mois à se marcher sur les pieds dans leur caravane, Shawn et sa famille voient enfin le bout du tunnel. Leur maison est assemblée et stabilisée par des blocs de béton. Cependant, la famille Lentz devra encore faire preuve d’un peu de patience car il reste les raccords et l’aménagement intérieur à faire. Malgré tout, c’est enfin l’occasion pour Shawn et sa femme de se libérer de leur ancien crédit immobilier et de vivre dans la maison de leur rêve sans hypothèque et près de leur famille.