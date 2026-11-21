Construit dans les années 1970 par la province de Namur, en Belgique, le village de vacances de Vencimont fut cédé à la commune en 2012 pour 180 000 euros afin de lui éviter l’abandon complet.

En Belgique, le village de vacances de Vencimont a été racheté en 2022 pour 3 millions d’euros afin de préserver sa mission touristique. Pour permettre sa renaissance après des années de fermeture, les habitants de la commune voisine ont mis tout en œuvre pour garder les lieux fonctionnels.

Il revient doucement mais sûrement ! Le village de vacances de Vencimont, situé près de la commune de Gedinne, en Belgique, a longtemps été une destination prisée par les familles voulant s’octroyer un séjour dans la nature. Mais son manque de modernité a eu raison de lui, au point de se retrouver progressivement déserté, puis fermé et revendu.

Ce lieu de villégiature a été fondé en 1976 par la province de Namur dans le but de développer le tourisme familial et de redynamiser l'économie locale de cette région rurale des Ardennes belges.

Inspirée par le modèle français des « Villages Vacances Familles » (VVF), la Province de Namur a lancé le projet sur un terrain boisé de 22 hectares appartenant à la commune de Gedinne. Trente premiers chalets sont érigés en 1976, suivis de vingt autres en 1981 (sur un plan initial qui en prévoyait 80). Lors des travaux d'adduction d'eau en 1976, l'ancienne pompe publique du village (datant de 1931) est installée comme emblème devant le chalet d'accueil.

Un projet qui s'essouffle au bout de deux décennies

En 1981, la capacité du site se limite finalement à 50 logements afin de préserver le caractère boisé et aéré des 22 hectares. Durant les années 1980 et 1990, le village est exploité sur le modèle du tourisme social wallon. L'offre reste volontairement simple et sans infrastructures lourdes : pas de piscine ni de complexe commercial, l'attrait reposant uniquement sur le calme, les randonnées dans la vallée de la Houille et la proximité avec le village (commerces, cafés et restaurants locaux).

Le domaine attire principalement des familles belges (néerlandophones et francophones) et néerlandaises en quête de déconnexion. Toutefois, l'absence d'équipements couverts rend la fréquentation très dépendante de la météo et concentrée sur les vacances scolaires.

Cependant, au fil des décennies, les chalets accusent le poids des ans avec notamment une isolation thermique limitée et un confort devenu sommaire. La Province de Namur, souhaitant rationaliser ses compétences et ne plus assumer seule les lourds investissements de rénovation nécessaires, décide de se séparer du domaine vers la fin des années 2000.

C’est finalement en 2012 que la Province cède l'ensemble du complexe à la commune de Gedinne pour 180 000 euros, marquant le début d'une nouvelle ère de délégation à des opérateurs privés.

Entre 2012 et 2019, le Village de Vacances de Vencimont est propriété de Gedinne mais son exploitation commerciale est confiée à l'opérateur privé Ourthe & Somme via un contrat de location, qui gère déjà plusieurs parcs de bungalows dans les Ardennes belges.

Si les travaux d'entretien de base sont menés après le rachat communal, aucun plan de rénovation lourde ou de modernisation énergétique n'est engagé. L'opposition communale critique alors ce manque d'investissements structurels durant cette décennie.

Les retours des vacanciers sur des plateformes comme Tripadvisor entre 2016 et 2018 reflètent ce décalage. Si le calme de la forêt, la situation géographique et l'accueil sur place restent salués, l'équipement intérieur et l'isolation des chalets des années 1970-1980 sont régulièrement pointés du doigt comme étant datés et sommaires.

Durant les dernières années de cette période, l'exploitation génère un bénéfice jugé insignifiant pour les finances communales. À l'échéance du bail en septembre 2019, l'opérateur Ourthe & Somme quitte les lieux.

Le site abandonné plus de deux ans

Dès décembre 2019, la commune tente de trouver un nouveau repreneur et lance en janvier 2020 un appel à concession de travaux pour redynamiser le site, démarche qui restera infructueuse et conduira à la vente définitive en 2022. Pendant plus de deux ans, les infrastructures vieillissantes sont restées inoccupées et se sont dégradées, générant peu de rentabilité pour la commune.

Face aux coûts de rénovation trop lourds pour les finances publiques, le conseil communal décide de mettre le domaine de 22 hectares en vente publique avec une mise à prix estimée à 1,2 million d'euros et une obligation de maintenir sa vocation touristique.

En juin 2022, le site est finalement adjugé pour 3 millions d'euros à une filiale de l'entreprise locale de construction Maisons Baijot, basée à Patignies, afin de le réhabiliter. La commune a récupéré à cette occasion la « Grande Pompe » historique pour la replacer au centre du village de Vencimont. Ce projet de reconversion touristique rappelle celui d’un entrepreneur qui a racheté un village abandonné de 44 maisons en Espagne.

La suite après cette vidéo

Quelques maisons disponibles à la location

Depuis son rachat, le projet de réhabilitation s'inscrit dans une démarche d'étude et de redéveloppement touristique encadrée par des règles d'urbanisme strictes. L’entreprise a notamment mis en avant la proximité géographique de son siège et de ses équipes pour limiter l'empreinte carbone du futur chantier et pérenniser l'emploi dans la région de Gedinne.

Actuellement, les chalets du village de vacances ne sont plus exploités comme ensemble hôtelier. En revanche, plusieurs maisons, gîtes et chalets indépendants sont disponibles en location saisonnière, ainsi que quelques biens résidentiels à l'année. L'offre locative permanente à Vencimont est donc très restreinte. Seuls quelques maisons ou appartements sont proposés autour de 950 à 1 000 euros par mois selon la surface.

Il y a notamment le Gîte La Maison Raymond qui peut accueillir jusqu'à 12 personnes, tandis que la Villa Vencimont propose un grand jardin au bord de la rivière pour les familles. Le Moulin de Vencimont loue des gîtes aménagés dans un ancien moulin à blé du XVIIIe siècle, et les Cabanes de Vencimont proposent des chalets en bois sur pilotis au bord de deux étangs. Le Chalet Liloo dispose d'un grand jardin clôturé adapté aux enfants et aux chiens. Enfin, d'autres maisons privées, comme La Pantoufle ou Chalet Silva, sont référencées sur Airbnb, Micazu et Abritel.