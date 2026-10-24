Ils dépensent 3 500 euros et plus de 200 heures pour transformer leur maison en « Jurassic Park » : tout est parti d'un costume repéré par leur fils l'Halloween dernier

La famille Warner, adepte des décorations folles pour Halloween, présente sa décoration sur le thème de Jurassic Park

En Californie, une famille a vu les choses en grand pour Halloween, en transformant sa maison en “Jurassic Park”.

Pour Rob Warner, Halloween a toujours été une affaire de famille. Il a commencé à réaliser des décorations d’Halloween élaborées chez ses parents alors qu’il n’avait que 15 ans. Aujourd’hui, plus de 25 ans plus tard, il perpétue la tradition chez lui, à Granada Hills, en Californie, où il vit avec sa femme, Kel, créatrice de contenu à plein temps, et leurs trois enfants : Bailey, 11 ans, Phoenix, 9 ans, et Skyler, 8 ans.

Au fil des ans, Rob, 42 ans, qui travaille dans le secteur du divertissement, est passé de la simple décoration de son jardin à la création de véritables parcours dans une maison hantée. Depuis plusieurs années, la famille monte également son propre spectacle d’Halloween comme l’explique son épouse à People :

« Chaque année, nous mettons le paquet pour Halloween. Nous sommes la maison d’Halloween de notre quartier et nous adorons proposer un spectacle que les gens ont envie de voir. »

Le thème “Jurassic Park” pour Halloween

Mais cette année, la famille a décidé de prendre une autre direction, inspirée par une demande de Phoenix, qui fêtera ses 10 ans le 25 octobre. L’idée est née lors du dernier Halloween, lorsque Phoenix a repéré un costume d’employé de Jurassic Park chez Spirit Halloween. Après les fêtes, la famille a acheté le costume en solde, semant ainsi la graine de la décoration sur le thème des dinosaures de cette année.

Crédit photo. : Kel Warner

Après des mois de préparation, les Warner ont commencé la construction de leur maison « Jurassic Park » fin août. Depuis, ils ont consacré plus de 200 heures à la conception et à la réalisation de cette décoration, avec l’aide de membres de la famille élargie, notamment les grands-pères des enfants, qui ont profité de ce projet pour enseigner à leurs petits-enfants des compétences pratiques.

« Les enfants participent à la réalisation de la décoration sous la direction de leur père et de moi-même ; ils apportent leurs idées et leurs réflexions tout au long du processus, et nous intégrons les éléments amusants auxquels ils pensent. Ils aident également à peindre et à assembler les éléments de la décoration adaptés à leur âge. Par exemple, notre fils cadet a participé aux impressions 3D et à l’assemblage des pièces isolantes pour la clôture, et les trois enfants ont aidé à peindre différentes parties de la décoration et à coller les battants du portail »

Crédit photo. : Kel Warner

Jusqu’à présent, la famille a dépensé environ 3 500 euros pour ce projet, y compris l’achat de nouveaux outils et d’une imprimante 3D. Le bois a représenté l’une de leurs dépenses les plus importantes, même s’ils ont réussi à limiter les coûts en réutilisant des accessoires, des effets spéciaux, du matériel audio et des éclairages provenant de leurs précédentes décorations d’Halloween.

« Nous n’avons pas connu de véritables désastres, mais nous avons dû procéder à plusieurs phases de modifications de conception pour nous assurer de pouvoir réaliser ce que nous voulions et de le faire avec précision. Le plus difficile, c’est que ce film est très emblématique et très connu, et que nous sommes des personnes très soucieuses du détail ; or, il faut du temps et de l’argent pour que tous les détails soient corrects »

Jurassic Park toujours culte 33 ans après

Réalisé par Steven Spielberg et mettant en vedette Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum, le film original « Jurassic Park » est sorti en salles en 1993. Il a connu un immense succès au box-office et a donné naissance à une franchise à succès qui a depuis donné lieu à de nombreuses suites, des attractions dans des parcs à thème et bien plus encore.

La décoration finale reprend plusieurs éléments reconnaissables de cette franchise cinématographique très appréciée, à commencer par l’entrée de l’allée menant à la maison de la famille.

C’est là que les Warner ont construit une réplique de 4 mètres de haut des portes emblématiques de Jurassic Park, agrémentée d’effets de fausses flammes qui fonctionnent réellement. Ces portes servent également d’entrée à la fête annuelle d’Halloween organisée par la famille et constituent un lieu très prisé pour les photos.

Crédit photo. : Kel Warner

La famille a également recréé la clôture électrique du film devant leur maison. Cette structure en trois parties comprend un écran de projection central, sur lequel les visiteurs peuvent assister à un spectacle spécialement conçu, agrémenté d’effets sonores, lumineux et de brouillard.

« Le spectacle projeté dure entre 3 et 4 minutes et donne vie à la scène emblématique de l’enclos du T-Rex grâce à un son inspiré du film, des images cinématographiques, des éclairs, du brouillard et des effets spéciaux. Il ne s’agit pas d’une seule scène, mais plutôt de plusieurs courts séquences projetées entre le grand écran principal et un deuxième écran de projection plus petit. Les visiteurs verront le parc subir une coupure de courant, un T-Rex projeté sur écran surgir de derrière la clôture électrique et vivre une rencontre palpitante où les dinosaures s’animent à l’écran. Avec des scènes emblématiques du film, une fuite spectaculaire et un final épique lorsque le courant revient dans le parc. »

Les Warner conçoivent leurs décorations d’Halloween pour qu’elles soient courtes mais mémorables, chaque spectacle ne durant pas plus de quatre à cinq minutes. Les visiteurs font la queue devant la maison pour les admirer, et la famille attire régulièrement les foules non seulement le soir d’Halloween, mais aussi tout au long de la semaine qui précède.

#HalloweenDecor #DIYHalloween #HalloweenDisplay #HomeHaunt ♬ original sound - Kel ✨Theme Park Mom @themeparkmom We’re getting SO CLOSE to bringing our Jurassic Park Halloween show to life! Every day, another piece comes together, and we’re finally getting to the last part of the work: testing the projections, dialing in the lighting and audio, and bringing all those little details together to make this feel like Jurassic Park right in our front yard. After weeks of building, problem-solving, and a whole lot of DIY, seeing it all come together is WILD. We can’t wait for you to see the full show! #JurassicPark

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Une tradition familiale

Ils participent également au « SoCal Haunt List », qui aide les gens à trouver des décorations d’Halloween gratuites dans la région. Certains visiteurs viennent de toute la région pour voir les décorations des Warner en personne.

« Nos voisins adorent la nouvelle décoration et ont également beaucoup apprécié les précédentes. On nous surnomme souvent “la maison d’Halloween” et les passants nous remercient de faire vivre la tradition d’Halloween. »

Crédit photo. : Kel Warner

Kel, qui a documenté les progrès de la famille sur TikTok, explique avoir remarqué qu’en octobre, davantage de personnes promenaient leur chien devant la maison, et que les automobilistes de passage leur adressaient de nombreux « pouces levés » enthousiastes. Et les trois enfants des Warner ne sont pas de simples spectateurs. Ils ont joué un rôle actif dans la création de cette attraction.

« Nos enfants adorent cette décoration et aiment raconter à leur famille et à leurs amis non seulement ce qu’elle représente, mais aussi les différentes façons dont chacun d’entre eux a contribué à lui donner vie »

Finalement, explique Kel, ce projet annuel ne se résume pas à la création d’un spectacle d’Halloween impressionnant. Il offre à la famille l’occasion de passer du temps ensemble tout en transmettant des compétences pratiques à leurs enfants.