Dans cette ville, il est interdit d'adopter des chats noirs avant Halloween pour une raison étonnante

En Espagne, une ville a décidé d’interdire aux habitants d’adopter des chats noirs avant Halloween. Une mesure étonnante prise en faveur du bien-être animal.

Halloween approche et pour l’occasion, de nombreuses familles vont se déguiser, manger des sucreries et regarder un film d’horreur pour se faire peur. Certaines personnes vont également décorer leur maison, comme cet habitant qui avait dépensé 5 000 euros pour effrayer les passants avec ses décorations.

À l’approche de cette fête, qui ravit petits et grands, une ville européenne a pris une décision étonnante : les habitants ont l’interdiction d’adopter des chats noirs avant Halloween.

Crédit photo : iStock

Cette décision a été prise à Terrassa, une ville de Catalogne de plus de 200 000 habitants, située au nord-ouest de Barcelone. Selon Le Figaro, cette mesure a été prise afin d’éviter d’éventuels “rituels” obscurs avec des chats noirs pendant Halloween. En effet, la ville veut éviter les “risques potentiels liés à des superstitions, à des rituels ou encore à des utilisations irresponsables”, selon un communiqué du service de protection des animaux de Terrassa. Pour rappel, dans la culture populaire, les chats noirs sont des animaux associés aux sorcières, qui portent malheur.

Protéger les chats avant Halloween

Ces dernières années, les adoptions de chats noirs avant Halloween ont augmenté à Terrassa. Selon Noel Duque, le conseiller municipal chargé du bien-être animal, les chats noirs étaient adoptés pour “servir de décorations” au moment des célébrations ou “parce que ça fait cool”. Pire encore, certains chats étaient blessés, tués ou utilisés comme accessoires pendant des “rituels” le 31 octobre.

Crédit photo : iStock

Si cette mesure est stricte, des exceptions pourront être accordées à condition que les cas d’adoption soient “dûment justifiés et évalués” et que la sécurité du chat soit pleinement garantie, selon France Info. Dans les autres cas, il sera interdit d’adopter un chat noir jusqu’au 10 novembre prochain.