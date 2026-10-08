Cette maison de 268 m² en Californie est faite de modules préfabriqués : baies vitrées, bardage bois et toit végétalisé

Direction la Californie, où un architecte a assemblé des modules préfabriqués pour créer une maison sur mesure. Le résultat est bluffant.

Sublime ! Tel est le mot qui nous vient à l’esprit en découvrant les images de cette maison neuve située à San Carlos, en Californie ?

Le plus fou ? Elle est conçue à partir de modules préfabriqués. C’est le cabinet d’architectes américain Hennessey Architecture qui a agencé et modifié les blocs pour créer une superbe habitation sur mesure.

Une maison de rêve à partir de modules préfabriqués

Comme vous pouvez le voir, le rendu est moderne et aérien, notamment avec les grandes baies vitrées qui laissent entrer la lumière dans les pièces.

Dans une interview accordée au site web spécialisé Dwell, Hennessey Architecture raconte que ses clients souhaitaient avoir recours à «la préfabrication sur mesure afin de rendre le projet réalisable».

« Nous avons été intrigués par cette demande de travailler avec un système modulaire pour créer une maison inspirante destinée à une jeune famille », expliquent les spécialistes.

Crédit Photo : Adam Rouse

Pour y parvenir, ils ont d’abord réalisé les premières esquisses en intégrant plusieurs modules de 4,9 mètres de large, 4 mètres de haut et 18,3 mètres de long.

« Cela nous a permis de tester différentes configurations pour organiser les espaces de la maison », explique le cabinet.

Une façade très esthétique

Les architectes en charge du projet ont opté pour une maison à deux étages de 268 m², avec des zones de passage, comme les couloirs et les escaliers, aménagés entre les modules.

« Nous avons ensuite créé des ouvertures dans les façades des modules pour y intégrer les fenêtres et les portes », détaille Hennessey Architecture.

Le cabinet explique avoir étudié avec attention l’exposition de chaque pièce au soleil avant de créer les ouvertures. Il a également réfléchi aux vis-à-vis avec les bâtiments voisins.

Crédit Photo : Adam Rouse

« La façade a été pensée de manière à réunir les différents modules pour former un ensemble cohérent », indique-t-il.

Ce dernier a utilisé deux types de bardage en bois pour harmoniser l’ensemble : l’un présente de fines lames de bois verticales, tandis que l’autre se distingue par des planches posées en diagonale.

Ce n’est pas tout. Des lames en acier ont été ajoutées afin de limiter l’exposition solaire et de renforcer l’intimité.

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L’intérieur de la maison est à tomber

L’intérieur de la maison n’est pas en reste. Les modules s’ouvrent sur de vastes espaces baignés de lumière, organisés autour d’une grande pièce à vivre conçue comme le principal lieu de rassemblement de la famille.

Au rez-de-chaussée, on retrouve une cuisine aménagée et un salon design avec une bibliothèque intégrée. L’étage abrite les chambres et une salle de bain. Enfin, la terrasse vient compléter l’ensemble.

Les deux étages sont reliés par un escalier sombre, qui crée une séparation marquée entre les différents espaces. Une palette de matériaux plus clairs apporte de la chaleur aux éléments, formant ainsi un tableau intime et épuré.

Crédit Photo : Adam Rouse

Des paysagistes ont aménagé le jardin avec des plantes qui demandent peu d’eau et installé un toit végétalisé pour intégrer une touche de nature supplémentaire.

Entre nous, le résultat est à couper le souffle. À noter qu’aucun prix n’a été communiqué pour l'instant.