Dans les Alpes-de-Haute-Provence, vingt familles ont passé 40 années à restaurer un village médiéval abandonné. Le hameau est désormais en vente.

Le Vieux Bras d’Asse est un village médiéval abandonné, situé dans les Alpes-de-Haute-Provence. Basé à 90 minutes en voiture de Marseille, il a été fondé par le général romain Braccius en 25 av. J.-C. Au XIIIe slècle, il est devenu une baronnie avec plus de 500 habitants.

Le village est situé sur un terrain de près de 10 hectares dont 1,5 est occupé par le hameau historique. Autour, on trouve des oliverais, des forêts et des terres agricoles.

40 familles restaurent le village

Au XIXe siècle, un pont a été construit sur la rivière menant au village et les habitants ont été poussés à s’installer dans la vallée en contrebas. Le dernier local a quitté les lieux en 1913. Pendant les 60 années suivantes, les maisons ont été progressivement démantelées pour récupérer des pierres.

Finalement, le hameau a été acheté et restauré par vingt familles flamandes, tout comme ce village vacances racheté pour 1,6 million d'euros. Pendant 40 ans, les familles ont oeuvré pour redonner vie à l’ancien hameau en travaillant ensemble chaque été sur les réparations et les constructions du village.

Un château, des studios et une église

Aujourd’hui, le château du village est partiellement restauré. On compte 19 studios ainsi que des chambres dans la tour, une grande cuisine et une salle à manger communes. L’église a été reconstruite et accueille des expositions, des concerts et des événements.

Crédit photo : Unesco Géoparc de Haute-Provence / YouTube

Trois maisons supplémentaires ont été construites sur le terrain et dix bâtiments ont été partiellement rénovés. Un permis de construire a été signé pour bâtir 32 logements supplémentaires.

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Le village est en vente

Bien qu’il soit isolé, le village reste bien desservi, selon Connexion France. Il est raccordé à l’électricité, à un réservoir à eau et à une station de pompage. Une piscine se trouve également sur place. Depuis 2025, ce hameau est proposé à la vente pour 700 000 euros, mais les propriétaires restent ouverts aux offres. C'est également le cas de ces maisons en pierre face à la mer en vente pour 150 000 euros.

Le village présente un intérêt sérieux pour les repreneurs car il pourrait notamment être aménagé en village de vacances ou en lieu durable. Une nouvelle vie pour le hameau ?