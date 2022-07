Voici les 10 canapés les plus vendus de Maisons du monde, on vous explique pourquoi les clients les adorent

Résistant, confortable, facile d’entretien… Choisir son canapé quand on vient d’emménager n’est pas une tâche facile. Rassurez-vous ! Voici les 10 canapés les plus vendus de Maisons du Monde que les clients adorent. Suivez le guide !

Lorsque l’été fait place à l’automne, nous adorons nous lover dans un canapé pour regarder une série. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que certains divans sont plus confortables que d’autres, notamment ceux des autres.

Crédit Photo : Istock

C’est bien connu : choisir un bon canapé n’est pas une mince affaire. Entre le budget, la couleur, le style ou encore le revêtement, il y a de quoi devenir fou. Par chance, l’enseigne française Maisons du Monde propose une gamme de canapés pour tous les goûts.

Sans plus tarder, voici les 10 canapés les plus vendus que les clients adorent, pour vous aider à comparer les différents canapés de Maisons du Monde.

NIO : le canapé petit et pratique

Si vous cherchez un canapé confortable, tout en ayant peu d'espace à lui accorder, le canapé NIO est fait pour vous. En effet, cette banquette clic-clac est idéale pour une chambre d’enfant ou pour fournir un couchage d'appoint si vous aimez recevoir. Ce canapé - qui existe en version deux places (140 cm) - a tout pour plaire. Il est fabriqué à partir d’une mousse recyclée et son prix est accessible. De plus, il se décline en plusieurs couleurs et revêtements.

Voir le canapé Nio. Crédit Photo : Maisons du monde

JULIAN : le convertible Made in France

La gamme Julian est sans l’ombre d’un doute le canapé-lit qui répondra à chaque besoin. Il existe en trois types d’épaisseurs de matelas : 10 cm, 14 cm et 18 cm que vous cherchiez un couchage régulier ou quotidien. À noter que ses accoudoirs fins limitent son encombrement. De plus, il existe aussi en format droit ou angle, et dans un large choix de couleurs et revêtements.

Voir le canapé Julian. Crédit Photo : Maisons du monde

OLIVIA : le canapé chic et pratique

Difficile d’imaginer que ce canapé chic cache un couchage 2 places ! Son design sublimera à coup sûr votre intérieur. Il se décline en 4 formats (2 places, 3 places, angle et panoramique), deux revêtements et sept coloris.

Voir le canapé Olivia. Crédit Photo : Maisons du monde

ELVIS : le canapé branché

Si vous êtes fan du style vintage et que vous aimez recevoir, craquez pour la gamme Elvis ! En effet, ce clic-clac looké et pas cher est un véritable nid douillet qui ravira vos invités de passage. Désormais, vous savez ce qu’il vous reste à faire…

Voir le canapé Elvis. Crédit Photo : Maisons du monde

BARCELONE : le canapé intemporel et responsable

À l’instar de la capitale catalane, la gamme Barcelone correspond à tous les styles (bohème, intemporel et classique). Ce canapé en lin (froissé ou épais) apportera du cachet à votre pièce et répondra à tous vos besoins avec ses multiples formats et dimensions. Il existe également en 2 versions de convertible: 14cm ouverture express ou 6cm pour un usage occasionnel. Ce qui le rend responsable ? Il est fabriqué en France à la demande et en lin. Le lin est LA fibre écologique par excellence. Elle pousse du nord de la France à la Belgique, nécessite peu d’eau et de pesticide. Elle est par ailleurs très résistante !

Voir le canapé Barcelone. Crédit Photo : Maisons du monde

TOKYO : le canapé design

Optez pour un design contemporain avec la gamme Tokyo. Disponible en gris clair chiné ou en gris anthracite, ce canapé fixe est parfait pour toute la famille avec le modèle cinq places ou la version avec angle.

Voir le canapé Tokyo. Crédit Photo : Maisons du monde

MONTREAL : le canapé XXL

La gamme Montreal dispose de tous les ingrédients pour satisfaire les familles. Ce canapé convertible - disponible en six coloris - abrite un angle réversible et un coffre pour ranger la literie ou autres accessoires. Et son prix accessible fait également partie de son charme.

Voir le canapé Montreal. Crédit Photo : Maisons du monde

LILO : le canapé coup de cœur

Au-delà de son look vintage affirmé et son format généreux, il offre un confort extrême. Le +: ce beau tissu tramé est fabriqué à partir de fibres recyclées.

Voir le canapé Lilo. Crédit Photo : Maisons du monde

FALKOR : le canapé écolo

Tendance et de taille généreuse, ce canapé coche toutes les cases d’un canapé éco-friendly. Fabriqué en France à la commande, son beau tissu chiné est confectionné en Espagne à base de fibres recyclées. Le cœur de la mousse est issu du recyclage de matelas. Et bien sûr, son bois PEFC est issu de forêts gérées de façon responsable. Il existe également en version modulable

Voir le canapé Falkor. Crédit Photo : Maisons du monde

ELEMENTARY : le canapé modulable XXL

Modularité ! Vous pourrez configurer votre canapé à partir de 2 éléments (chauffeuse et méridienne) et même mixer les couleurs. Son dossier lesté se positionne selon vos envies et même au sol si vous le souhaitez. Et comme il est super confortable, vous n’arriverez plus à en sortir… L’idéal pour de longues soirées télé.

Voir le canapé Elementary. Crédit Photo : Maisons du monde