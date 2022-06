Californie : elle récupère un canapé dans un vide-maison et y découvre... 33 000 euros

Une Californienne a trouvé 36 000 dollars cachés dans les coussins d'un canapé qu'elle a obtenu gratuitement le site web Craigslist, mais ce qu'elle a décidé de faire avec cet argent divise les gens.

Crédit : Dreamstimes

À voir aussi

Vicky Umodu, qui vit dans le comté de San Bernardino, a déclaré à nos confrères de la chaîne ABC News qu'elle venait d'emménager dans un nouveau logement et qu'elle avait obtenu un ensemble de canapés gratuits d'une famille voisine qui liquidait les biens d'un parent récemment décédé. Elle inspectait ses nouveaux meubles lorsqu'elle a trouvé quelque chose qui ressemblait à un sac à l'intérieur de l'un des coussins.

« J’étais tellement excitée que j'ai crié : ‘c’est de l'argent !’ » a raconté Vicky Umodu à la chaîne KKTV au moment où elle a ouvert la housse du coussin et trouvé plusieurs enveloppes remplies de billets à l'intérieur. Mais contrairement à ce qu’aurait fait un grand nombre d’entre nous, au lieu de garder l'argent pour elle, elle l'a rapidement rendu à ses propriétaires légitimes. « Dieu a été bon pour moi et mes enfants, ils sont tous en vie et en bonne santé. J'ai trois magnifiques petits-enfants, alors que puis-je demander à Dieu ? » a-t-elle ajouté.

Crédit : Craiglist

Des réaction mitigées

En guise de remerciement, la famille lui a redonné 2 200 dollars, notamment pour qu'elle puisse s'acheter un nouveau réfrigérateur. Malgré ce bel acte, sur Internet, les réactions à la décision d'Vicky Umodu de rendre l'argent ont été mitigées. Si beaucoup de gens applaudissent son honnêteté tout en se demandant s'ils feraient la même chose, plusieurs disent également pour dire qu’ils n’auraient pas fait pareil.

« La famille ne savait pas que l'argent était là. Il a été placé là par un membre de la famille décédé. C'était une bénédiction que j'aurais personnellement gardée » pouvait-on notamment lire sur les réseaux sociaux à propos de cette histoire rocambolesque.

Et vous, comment auriez-vous réagi ?