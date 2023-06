Salif Traoré, le chanteur de Magic System, met le feu à sa cérémonie de remise des diplômes

La cérémonie de remise des diplômes de Jouy-en-Josas s'est déroulée dans une ambiance extraordinaire. La raison ? Salif Traoré, le chanteur de Magic System, faisait partie des étudiants diplômés et a mis le feu à la cérémonie.

La cérémonie de remise des diplômes de l’École des hautes études commerciales de Paris s’est tenue il y a quelques jours sur le campus universitaire de Jouy-en-Josas, dans les Yvelines. Lors de cette cérémonie habituellement solennelle, un étudiant pas comme les autres a fait sensation. Il s’agit de Salif Traoré qui n’est nul autre que… le chanteur des Magic System.

Âgé de 44 ans, Salif Traoré a été diplômé après avoir décidé de rejoindre cette formation pendant la pandémie de Covid-19. À cette période, les tournées de son groupe se sont arrêtées et l’artiste a jugé que c’était le bon moment pour commencer des études, chose qu’il n’avait jamais faite.

Salif Traoré est né dans un quartier populaire d’Abidjan et vivait avec ses sept autres frères et sœurs. Son père, ouvrier dans le bâtiment, n’avait pas les moyens d’inscrire son petit garçon en maternelle et quand ce dernier a rejoint les bancs de l’école, il était dans des classes de plus de 100 élèves.

Salif Traoré a suivi son parcours scolaire jusqu’en terminale avant de laisser tomber les études pour se consacrer à la musique. Des années plus tard, il a intégré l’HEC pour suivre un master en management d’une unité stratégique.

L’artiste chante ses plus grands tubes

Lors de la cérémonie de remise des diplômes, Salif Traoré a été appelé sur la scène pour faire un discours. À ce moment-là, il a surpris toute l’assemblée en faisant monter les membres de son groupe sur scène et en interprétant ses plus grands tubes devant les autres étudiants.

“J’ai essayé de chercher sur ChatGPT le discours que je pouvais faire face à tous ces étudiants et je me suis rendu compte que ChatGPT ne pouvait pas tout savoir. Je ne vais pas faire de discours, mais ce que je sais faire de mieux, a-t-il déclaré avant d’ajouter : Est-ce que vous êtes prêts pour faire le show ?”

Cette année nous avions un diplômé spécial dans les rangs de l’Executive Master @HECParisExecEd



Merci @asalfomagic & @MagicSystemOffi pour avoir enflammé la cérémonie de remise des diplômes 2023 #HECgrad23 pic.twitter.com/rR8cnBhhdj — HEC Paris Business School (@HECParis) June 10, 2023

En tenue de cérémonie, le chanteur a interprété deux de ses plus grands tubes : Premier Gaou et Magic in the air. Il a mis le feu à l’assemblée et cette cérémonie pas comme les autres a été retransmise sur la chaîne YouTube de l’école.

Aider les artistes africains à se former

Si Salif Traoré a décidé de se lancer dans des études, c’est parce qu’il est un artiste engagé. En plus d’être un groupe de musique, Magic System est une fondation dont le principal objectif est de construire des écoles. Pour le moment, le groupe a déjà aidé à la construction de dix écoles, dont une dans le quartier dans lequel Salif Traoré a grandi.

Si le chanteur a décidé d’étudier le management, c’est pour gérer des entreprises culturelles qui permettront aux artistes africains de se former au métier de la musique.