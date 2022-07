À 99 ans, il décroche son... master de philosophie et devient le plus vieux diplômé d'Italie

C'est la belle histoire du jour ! Un homme a décroché un diplôme universitaire alors qu'il est quasiment... centenaire. Précisions.

Mieux vaut tard que jamais !

C’est sûrement ce qu’a dû se dire Giuseppe Paterno, un homme originaire de Sicile qui vient de décrocher un master en histoire et en philosophie à l’âge canonique de… 99 ans, selon le quotidien transalpin La Repubblica.

