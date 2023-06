Ce super papa décroche son diplôme universitaire tout en s'occupant de son fils et en cumulant 3 emplois

Desmond Durham, 36 ans, a fait preuve d’une impressionnante motivation pour obtenir son diplôme universitaire puisque pendant deux ans, il a cumulé trois emplois, s’est occupé de son fils et a suivi ses études.

Il n’est pas toujours facile de combiner vie de famille, vie professionnelle et études. Faire les trois à la fois demande un rythme soutenu dont Desmond Durham, 36 ans, a fait les frais.

Crédit photo : Desmond Durham

Durant les deux dernières années, cet homme a réussi à concilier trois emplois différents tout en étudiant à l’université et en s’occupant de son fils âgé de 9 ans.

Il étudie et cumule trois emplois

Dans sa vie professionnelle, Desmond Durham était enseignant avec des enfants, aidait des adultes à passer leurs diplômes et animait un programme de basket-ball.

“Mon emploi du temps était très chargé, je me réveillais entre 5h et 6h du matin et je m’assurais que mon fils était nourri et que ses devoirs étaient terminés. Je ne me couchais pas avant minuit ou 1h du matin tous les soirs”, a expliqué Desmond Durham.

Dans les moments difficiles, Desmond pensait à son fils et à sa famille. Tous les jours, il se rappelait que ce rythme soutenu était un sacrifice à court terme qui lui permettrait d'atteindre un objectif à long terme.

“Je ne me suis jamais considéré comme étant la personne la plus intelligente, mais j’avais le dynamisme et la détermination de continuer. Dévouement, travail acharné et longues journées, longues nuits, c’est la volonté. Mon fils est la raison pour laquelle j’ai fait tout ça”, a-t-il confié.

Le père de famille a été diplômé

Après deux ans de travail acharné, Desmond Durham a obtenu son diplôme de l’Université d'État de Montclair le 23 mai dernier. Il a validé sa maîtrise en arts et en leadership pédagogique et lors de la remise des diplômes, sa mère, son fils et sa famille étaient là pour l’applaudir.

Crédit photo : Desmond Durham

Pour l’occasion, il a prononcé le discours d’ouverture du College of Education and Human Services et du College of Science and Mathematics. Dans ce discours inspirant, Desmond Durham a parlé de sa mère, une femme célibataire qui lui a donné le goût du travail, mais aussi de son père, assassiné quand il n’avait que 11 ans.

“L’absence de mon père m’a motivé à devenir la meilleure figure paternelle pour mon fils et un modèle pour tous les élèves que je rencontre dans ma carrière d’enseignant”, a-t-il confié.

Désormais, Desmond Durham va chercher un travail dans l’éducation, mais il se laisse l’été pour profiter et passer du temps avec son fils. Par la suite, il souhaite servir d’exemple à ses futurs élèves et leur prouver que tout est possible quand on est déterminé à donner le meilleur de soi-même.