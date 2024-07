IKEA tacle Arielle Dombasle après sa prestation lunaire et compare sa robe... avec une lampe

Le 14 juillet dernier, Arielle Dombasle a interprété sa chanson devant l’Hôtel de Ville à Paris, à l’occasion du passage de la flamme olympique. Cependant, le look de la chanteuse n’a pas échappé aux moqueries des internautes, et notamment celles du fabricant suédois Ikea.

L’univers de X, anciennement Twitter, est impitoyable ! Arielle Dombasle peut en témoigner ! La chanteuse a livré une interprétation de sa chanson intitulée “Olympics” en live devant l’Hôtel de Ville, le 14 juillet dernier, à l’occasion du passage de la flamme olympique à Paris. Malheureusement pour elle, sa prestation a été la cible de moqueries sur les réseaux sociaux, surtout à cause de son look.

Crédit photo : A. Goudeau / SIPA

Sa robe blanche moulante pourvue d’anneaux intégrés ressemblant à des ressorts à été comparée à plusieurs objets. Les internautes ont rivalisé d’imagination pour comparer la chanteuse à un tuyau de sèche-linge, une vis ou encore un tube de chantier. D’autres n’ont pas manqué de remarquer la ressemblance entre la robe et une lampe Ikea.

Ikea réagit à la tenue d’Arielle Dombasle

C’est le cas notamment de l’humoriste Jérémy Nadeau qui a osé cette comparaison dans une vidéo sur Instagram où il réagissait à la performance de la chanteuse :

“Arielle, à quoi tu joues ? C’est quoi cette dégaine de lampe Ikea à 39,99 euros ?!”

Il n’en fallait pas plus pour que le community manager du fabricant suédois mette son grain de sel dans cette valse de memes humoristiques. Le compte X d’Ikea a publié une image d’une de ses lampes en précisant “de ne pas l’utiliser comme une robe”, “encore moins si c’est pour chanter en public”.

Crédit photo : Capture d'écran X / Ikea

Une chose est sûre, les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont d’ores et déjà commencé pour les trolls sur le réseau social d’Elon Musk. Arielle Dombasle n’est pas la première et ne sera pas la dernière à être moquée de la sorte. Quelques jours après, c'était au tour de la maire de Paris, Anne Hidalgo, dont la baignade dans la Seine a fait le bonheur des internautes. Il n’y a rien de bien méchant et il faut savoir être fair-play, c’est juste le respect de l’esprit Coubertin.