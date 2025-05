Achetez vos meubles IKEA à tout petit prix grâce aux vide-greniers solidaires dans ces magasins

Cette année, une vingtaine de magasins IKEA vont organiser des vide-greniers solidaires. L’occasion pour les vendeurs de se débarrasser de leurs meubles d’occasion et pour les acheteurs de faire de bonnes affaires.

IKEA est une enseigne d’ameublement très appréciée des Français. Dans ces magasins, il est possible de dénicher des meubles et des idées d’aménagement pour refaire une pièce entière. Généralement, les visiteurs ne repartent jamais les mains vides, et ce d’autant plus quand on connaît cette astuce qui permet de dénicher de bonnes affaires tout en gagnant du temps chez IKEA.

D’ici quelques semaines, IKEA va organiser des vide-greniers solidaires. Cette opération sera menée dans une vingtaine de magasins de France dès le 7 juin prochain. Les vide-greniers auront lieu sur les parkings des magasins, selon une annonce faite par l’enseigne dans un communiqué.

Crédit photo : iStock

Encourager la seconde main

L’objectif de ces brocantes est d’encourager la seconde main. Comme le précise l’enseigne, selon des propos rapportés par RMC Conso, les exposants pourront “vider leurs placards, faire le tri et vendre tous types d’objets - IKEA ou non - mobilier, déco, vaisselle, jouets, livres, textile…”, tandis que les acheteurs pourront “donner une seconde vie aux objets du quotidien et se faire plaisir à petit prix”. En effet, les vendeurs pourront vendre leurs meubles d’occasion, mais attention : certains meubles IKEA peuvent valoir une petite fortune !

Ce n’est pas la première fois qu’IKEA organise ce type d’événement. Le premier vide-grenier solidaire est apparu en 2012 à Dijon. En 2024, l’édition belge a connu un grand succès, raison pour laquelle l’opération est réitérée cette année en France.

Comment participer ?

Si vous souhaitez participer et réserver votre emplacement sur le vide-grenier, vous devez être membre IKEA Family. Rendez-vous ensuite sur le site de l’enseigne, ou directement en magasin. Vous devrez fournir une pièce d’identité ainsi qu’une attestation sur l’honneur de non-participation à plus de deux événements similaires dans l’année. Comptez 10 euros de frais d’inscription pour un emplacement de 2,50 mètres. Les fonds récoltés seront ensuite reversés à des associations locales.

Le 7 juin, de 8h à 17h, de nombreux magasins IKEA organiseront un vide-grenier : Lens, Brest, Paris, Bordeaux, Rennes, Reims, Caen, Strasbourg, Vélizy, Toulon, Clermont-Ferand, Tour, Mulhouse et Orléans. Le vide-grenier de Rouen aura lieu le 14 juin et celui de Toulouse le 21 juin prochain. Enfin, le magasin de Dijon organisera des brocantes tous les samedis du 7 au 28 juin.

Cet événement s’intègre dans la démarche éco-responsable d’IKEA. Depuis 2014, des zones “seconde vie” sont mises en place dans les magasins pour permettre d’acheter ou de revendre des meubles d’occasion à petit prix. Un geste important pour l’environnement.