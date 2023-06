Après 13 ans sur la plateforme, le célèbre vidéaste PewDiePie arrête You Tube et s'en explique

L’un des plus célèbres Youtubeur a décidé d’arrêter de produire des contenus et la raison évoquée est tout à son honneur.

Si vous êtes un·e habitué·e de YouTube ou des réseaux sociaux, vous connaissez certainement son nom.

Le célèbre vidéaste suédois PewDiePie, dont les contenus ont notamment inspiré le Français Squeezie, a décidé d’arrêter les vidéos sur la plateforme et s’en est expliqué.

Crédit photo : capture d'écran

PewDiePie dit « au revoir » à You Tube

Connu pour ses vidéos gaming, Felix Arvid Ulf Kielberg (de son vrai nom) va ainsi se mettre en retrait de YouTube pour une durée indéterminée car il souhaite désormais se consacrer à sa vie de famille.

Le jeune homme de 33 ans s’apprête en effet à devenir papa puisque sa femme Marzia Bisognin - une ex-youtubeuse italienne avec laquelle il est marié depuis 2019 - attend un heureux événement. Le couple l'avait d'ailleurs annoncé à ses followers il y a 5 mois sur Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marzia Kjellberg (@itsmarziapie)

Dans une vidéo intitulée « Saying bye for a while now » (« Il est temps de se dire au revoir pour un moment ») publiée ce jeudi 29 juin sur sa chaîne YouTube, l’homme aux 111 millions d’abonnés indique que la venue au monde du bébé est désormais imminente.

Soucieux de ne pas mêler vie publique et vie privée, il a donc pris la décision de stopper ses activités sur la plateforme, où ses quelque 4 700 contenus cumulent 26 milliards de vues.

« Je ne sais pas comment ça va être. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire des vidéos. Est-ce que ça va être le chaos ? Je ne sais pas. Mais j'imagine que je ne publierai plus pendant un moment », explique-t-il ainsi dans cette vidéo, déjà visionnée plus de 2 millions de fois.

Aujourd'hui installé au Japon, PewDiePie avait déjà fait une première pause dans sa carrière de créateur de contenus en janvier 2019, mais celle-ci n'avait duré que quelques semaines.

Ses fans ont donc bon espoir que cet arrêt ne soit pas définitif.